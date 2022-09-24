https://sputnikarabic.ae/20220924/أكثر-من-37-مليون-برميل-صادرات-إقليم-كردستان-من-النفط-خلال-3-أشهر-1068181752.html
أكثر من 37 مليون برميل صادرات إقليم كردستان من النفط خلال 3 أشهر
أكثر من 37 مليون برميل صادرات إقليم كردستان من النفط خلال 3 أشهر
صدّر إقليم كردستان شمالي العراق ما يزيد عن 37 مليون برميل نفط خلال ثلاثة أشهر بإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:24+0000
2022-09-24T15:24+0000
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جاء ذلك في إحصائية أوردتها شركة "ديلويت" المتخصصة في رصد صادرات النفط، على ما نقلت، اليوم السبت، شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية.وخلال الفترة من 1 أبريل/نيسان حتى 30 يونيو/حزيران 20220 صدر إقليم كردستان 37 مليوناً و618 ألفا و577 برميلا عبر الأنابيب، بلغت إيراداتها 3 مليارات و789 مليونا و290 ألفا و279 دولارا.وبحسب المعطيات ذاتها، خصصت حكومة الإقليم مليارا و632 مليونا و695 ألفا و597 دولارا لدفع المستحقات المالية، فيما بلغت النفقات الحكومية الأخرى لتصدير ونقل وتخزين النفط 584 مليونا و609 آلاف و407 دولارات.وبعد خصم جميع النفقات كان المبلغ المتبقي لحكومة كردستان مليارا و571 مليونا و985 ألفا و275 دولارا، وقد خصص لدفع الرواتب، بحسب المصدر ذاته.وفي 12 مايو/أيار الماضي، قالت وزارة النفط العراقية، إن إقليم كردستان، منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية، وهو ما اعتبرته "مخالفا للدستور".ووقتها، قالت الوزارة في بيان وبحسب الوزارة، إن هذا "يخالف المادة 111 من الدستور، التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".ومنذ سنوات، يتولى الإقليم تصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية بموجب قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، واعتبرته بغداد مخالف للدستور الاتحادي.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت منتصف مارس/آذار 2022، قرارا يلزم إقليم كردستان بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20220608/متى-ينتهي-الخلاف-بين-أربيل-وبغداد-حول-قانون-نفط-الإقليم-1063300011.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم
أكثر من 37 مليون برميل صادرات إقليم كردستان من النفط خلال 3 أشهر
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صدّر إقليم كردستان شمالي العراق ما يزيد عن 37 مليون برميل نفط خلال ثلاثة أشهر بإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.
جاء ذلك في إحصائية أوردتها شركة "ديلويت" المتخصصة في رصد صادرات النفط، على ما نقلت، اليوم السبت، شبكة
"رووداو" الإخبارية الكردية.
وخلال الفترة من 1 أبريل/نيسان حتى 30 يونيو/حزيران 20220 صدر إقليم كردستان 37 مليوناً و618 ألفا و577 برميلا عبر الأنابيب، بلغت إيراداتها 3 مليارات و789 مليونا و290 ألفا و279 دولارا.
وبحسب المعطيات ذاتها، خصصت حكومة الإقليم مليارا و632 مليونا و695 ألفا و597 دولارا لدفع المستحقات المالية، فيما بلغت النفقات الحكومية الأخرى لتصدير ونقل وتخزين النفط 584 مليونا و609 آلاف و407 دولارات.
وبعد خصم جميع النفقات كان المبلغ المتبقي لحكومة كردستان مليارا و571 مليونا و985 ألفا و275 دولارا، وقد خصص لدفع الرواتب، بحسب المصدر ذاته.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، قالت وزارة النفط العراقية
، إن إقليم كردستان، منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية، وهو ما اعتبرته "مخالفا للدستور".
ووقتها، قالت الوزارة في بيان وبحسب الوزارة، إن هذا "يخالف المادة 111 من الدستور، التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي".
ومنذ سنوات، يتولى الإقليم تصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية بموجب قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، واعتبرته بغداد مخالف للدستور الاتحادي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا
في العراق قد أصدرت منتصف مارس/آذار 2022، قرارا يلزم إقليم كردستان بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.