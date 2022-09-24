https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-رئيسة-وزراء-فرنسا-تزور-الجزائر-لمناقشة-التعاون-في-مجال-الطاقة-1068175927.html
إعلام: رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة
إعلام: رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة
ستزور رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة شحنات الطاقة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T13:08+0000
2022-09-24T13:08+0000
2022-09-24T13:15+0000
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وذكرت وكالة الأنباء أن ممثلين حكوميين لفرنسا والجزائر سيجتمعون لتأكيد عزمهم على تعزيز وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لإعلان مشترك تم اعتماده بمناسبة زيارة ماكرون.ومن المتوقع أن تكون بورن برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية وستترأس بالاشتراك مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية.وأضافت الوكالة ، بحسب المصدر، أن الحكومة الفرنسية ستصدر قريبا إعلانا بشأن زيادة محتملة في شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
إعلام: رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة
13:08 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
ستزور رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة شحنات الطاقة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء
أن ممثلين حكوميين لفرنسا والجزائر سيجتمعون لتأكيد عزمهم على تعزيز وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لإعلان مشترك تم اعتماده بمناسبة زيارة ماكرون.
ومن المتوقع أن تكون بورن برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية وستترأس بالاشتراك مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية.
وأضافت الوكالة ، بحسب المصدر، أن الحكومة الفرنسية ستصدر قريبا إعلانا بشأن زيادة محتملة في شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.