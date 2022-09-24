عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-رئيسة-وزراء-فرنسا-تزور-الجزائر-لمناقشة-التعاون-في-مجال-الطاقة-1068175927.html
إعلام: رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة
إعلام: رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة
ستزور رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة شحنات الطاقة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T13:08+0000
2022-09-24T13:15+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062309167_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_844ccaab6a82453065055953e9776a63.jpg
وذكرت وكالة الأنباء أن ممثلين حكوميين لفرنسا والجزائر سيجتمعون لتأكيد عزمهم على تعزيز وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لإعلان مشترك تم اعتماده بمناسبة زيارة ماكرون.ومن المتوقع أن تكون بورن برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية وستترأس بالاشتراك مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية.وأضافت الوكالة ، بحسب المصدر، أن الحكومة الفرنسية ستصدر قريبا إعلانا بشأن زيادة محتملة في شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062309167_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_94ca2a39fc8d2b7d88935a68920d8b60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا
العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا

إعلام: رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر لمناقشة التعاون في مجال الطاقة

13:08 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصوروزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن
وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ستزور رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، لمناقشة شحنات الطاقة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء أن ممثلين حكوميين لفرنسا والجزائر سيجتمعون لتأكيد عزمهم على تعزيز وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لإعلان مشترك تم اعتماده بمناسبة زيارة ماكرون.
ومن المتوقع أن تكون بورن برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية وستترأس بالاشتراك مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الدورة الخامسة للجنة الحكومية الدولية.
وأضافت الوكالة ، بحسب المصدر، أن الحكومة الفرنسية ستصدر قريبا إعلانا بشأن زيادة محتملة في شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала