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https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-سيئول-تعتقد-أن-كوريا-الشمالية-تستعد-لإطلاق-صواريخ-باليستية-من-الغواصات-1068174624.html
إعلام: سيئول تعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ باليستية من الغواصات
إعلام: سيئول تعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ باليستية من الغواصات
ذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر عسكرية أن كوريا الجنوبية تعتقد أن أنشطة كوريا الشمالية في مدينة سينبو الساحلية الشرقية قد تشير إلى أن... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:25+0000
2022-09-24T12:25+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وأبلغت مصادر وكالة "يونهاب" أن الجيش الكوري الجنوبي اكتشف مؤخرا دلائل محتملة على استعدادات لإطلاق الصواريخ البالستية في مدينة سينبو الكورية الشمالية.ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول عسكري لم يذكر اسمه، قوله: "إننا نراقب عن كثب المنشآت والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، ونحافظ على وضع الاستعداد التام".وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هذه الاستعدادات المزعومة قد تأتي ردا على وصول حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية لإجراء تدريبات عسكرية مقررة في أواخر سبتمبر/ أيلول.
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العالم, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الشمالية

إعلام: سيئول تعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ باليستية من الغواصات

12:25 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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ذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر عسكرية أن كوريا الجنوبية تعتقد أن أنشطة كوريا الشمالية في مدينة سينبو الساحلية الشرقية قد تشير إلى أن بيونغ يانغ تستعد لإطلاق صاروخ باليستي تطلقه غواصة (SLBM).
وأبلغت مصادر وكالة "يونهاب" أن الجيش الكوري الجنوبي اكتشف مؤخرا دلائل محتملة على استعدادات لإطلاق الصواريخ البالستية في مدينة سينبو الكورية الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول عسكري لم يذكر اسمه، قوله: "إننا نراقب عن كثب المنشآت والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، ونحافظ على وضع الاستعداد التام".
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هذه الاستعدادات المزعومة قد تأتي ردا على وصول حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية لإجراء تدريبات عسكرية مقررة في أواخر سبتمبر/ أيلول.
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