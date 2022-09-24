https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-اعتقال-739-من-مثيري-الشغب-في-غيلان-وارتفاع-عدد-قتلى-الاحتجاجات-إلى-35-1068171897.html

إيران: اعتقال 739 من مثيري الشغب في غيلان وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 35

إيران: اعتقال 739 من مثيري الشغب في غيلان وارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 35

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، "اعتقال 739 شخصا في محافظة كيلان شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة"، مؤكدة مقتل 35 شخصا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T11:20+0000

2022-09-24T11:20+0000

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أخبار إيران

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وقال قائد شرطة محافظة كيلان شمالي إيران، إن "القوات الأمنية اعتقلت 739 شخصا في المحافظة شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، بينهم أكثر من 60 من النساء".في هذه الأثناء، نقل التلفزيون الإيراني عن مصادر غير رسمية، قولها إن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35 منذ اندلاعها قبل أكثر من أسبوع.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وتقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، إلا أن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

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