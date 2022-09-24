https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تأسف-لقرار-أوكرانيا-خفض-العلاقات-معها-بسبب-تقارير-زائفة-حول-إمداد-روسيا-بطائرات-مسيرة-1068171720.html

إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب "تقارير زائفة" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة

إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب "تقارير زائفة" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة

أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن أسفها إزاء إعلان أوكرانيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب التقارير التي أشارت إلى أن طهران تزود القوات... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T11:17+0000

2022-09-24T11:17+0000

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القاهرة - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "نعرب عن أسفنا لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، هذا القرار يستند إلى تقارير زائفة".وشدد كنعاني "في إشارة إلى سياسة الحياد الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد معارضة بلادنا للحرب وضرورة تسوية النزاعات سياسيا بعيدا عن العنف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

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