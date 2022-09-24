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https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تأسف-لقرار-أوكرانيا-خفض-العلاقات-معها-بسبب-تقارير-زائفة-حول-إمداد-روسيا-بطائرات-مسيرة-1068171720.html
إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب "تقارير زائفة" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة
إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب "تقارير زائفة" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة
أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن أسفها إزاء إعلان أوكرانيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب التقارير التي أشارت إلى أن طهران تزود القوات... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:17+0000
2022-09-24T11:17+0000
العالم
إيران
الخارجية الإيرانية
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "نعرب عن أسفنا لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، هذا القرار يستند إلى تقارير زائفة".وشدد كنعاني "في إشارة إلى سياسة الحياد الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد معارضة بلادنا للحرب وضرورة تسوية النزاعات سياسيا بعيدا عن العنف".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم, إيران, الخارجية الإيرانية, أخبار أوكرانيا
العالم, إيران, الخارجية الإيرانية, أخبار أوكرانيا

إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب "تقارير زائفة" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة

11:17 GMT 24.09.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo
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أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن أسفها إزاء إعلان أوكرانيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب التقارير التي أشارت إلى أن طهران تزود القوات الروسية بطائرات مسيرة لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "نعرب عن أسفنا لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، هذا القرار يستند إلى تقارير زائفة".
وأضاف كنعاني "سنرد بالإجراء المناسب لبلدنا استجابة لقرار الحكومة الأوكرانية وننصح حكومة هذا البلد بتجنب التأثر بأطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات بين البلدين".
وشدد كنعاني "في إشارة إلى سياسة الحياد الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد معارضة بلادنا للحرب وضرورة تسوية النزاعات سياسيا بعيدا عن العنف".
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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26 مايو, 09:46 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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