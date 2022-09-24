https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تنفي-الرسالة-المنسوبة-إلى-وزير-خارجيتها-حول-إلغاء-إقامة-مقتدى-الصدر-على-أراضيها-1068170485.html
إيران تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير خارجيتها حول إلغاء إقامة مقتدى الصدر على أراضيها
إيران تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير خارجيتها حول إلغاء إقامة مقتدى الصدر على أراضيها
علقت السلطات الإيرانية، على الأنباء التي تحدثت عن إلغاء إقامة زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر على أراضيها. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T10:36+0000
2022-09-24T10:36+0000
2022-09-24T10:36+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
مقتدى الصدر
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وقالت السفارة الإيرانية في العراق، عبر حسابها على تويتر، إنها "تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن إلغاء إقامة الصدر وأسرته في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأرفقت السفارة مع بيانها الرسالة المتداولة المنسوبة لعبد اللهيان، مؤكدةوتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً يحمل توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بإلغاء إقامة مقتدى الصدر في إيران.يشار إلى إن محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت، بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية، بينما يطالب الإطار بحكومة ذات تمثيل واسع.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر
إيران تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير خارجيتها حول إلغاء إقامة مقتدى الصدر على أراضيها
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علقت السلطات الإيرانية، على الأنباء التي تحدثت عن إلغاء إقامة زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر على أراضيها.
وقالت السفارة الإيرانية في العراق، عبر حسابها على تويتر، إنها "تنفي الرسالة المنسوبة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن إلغاء إقامة الصدر وأسرته في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأرفقت السفارة مع بيانها الرسالة المتداولة المنسوبة لعبد اللهيان، مؤكدة
"إدانتها وبأشد العبارات لمثل تلك المحاولات اليائسة لإفساد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الصديقين".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً يحمل توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بإلغاء إقامة مقتدى الصدر في إيران.
يشار إلى إن محاولات تشكيل حكومة عراقية جديدة تعثرت، بسبب الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين في شكل الحكومة، حيث يريدها الصدر حكومة أغلبية وطنية، بينما يطالب الإطار بحكومة ذات تمثيل واسع.