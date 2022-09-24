https://sputnikarabic.ae/20220924/استطلاع-غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-بايدن-وترامب-مسنان-للغاية-لمنصب-الرئيس-1068177886.html

استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب "مسنان للغاية" لمنصب الرئيس

استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب "مسنان للغاية" لمنصب الرئيس

كشفت نتائج استطلاع رأي أمريكي جديد أن العديد من البالغين الأمريكيين يتفقون أن الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، أكبر في السن من أن يخدم في منصبه، بالمقارنة مع سلفه،... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T13:44+0000

2022-09-24T13:44+0000

2022-09-24T13:44+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1047502297_0:65:3413:1985_1920x0_80_0_0_facb6a86b2ed56c00ab733cf127c4daa.jpg

وشعر 76 بالمئة من أكثر من 2200 شخص شملهم استطلاع أجراه موقع "إنسايدر" الأمريكي بالتعاون مع شركة "مورننغ كونسالت" العالمية في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أن بايدن (79 عاما) كان "أكبر من أن يشغل منصبا عاما" في الوقت الحالي، بينما قال 57 بالمئة نفس الرأي عن ترامب.ويفصل بين بايدن وترامب حوالي 4 سنوات فقط.وبينما وضع الآباء المؤسسون داخل أمريكا حدا أدنى لسن رؤساء الولايات المتحدة، وهو 35 عاما على الأقل، فإنه لا يوجد حد أقصى لعمر الرئيس الأمريكي، وهذا يعني أن كلا من بايدن وترامب سيخدمان في المنصب حتى الثمانينات من عمرهما إذا تم انتخابهما لفترة ولاية ثانية في عام 2024، وهو إنجاز لم يحققه أي رئيس أمريكي على الإطلاق.وإذا فاز ترامب في الانتخابات عند أداء اليمين، فسيكون في نفس عمر بايدن الآن، وهو عمر يعتبره كثير من أعضاء الحزب الجمهوري أنه أكبر من اللازم.كما أفادت غالبية المشاركين في الاستطلاع الجديد بأن السياسيين البارزين الآخرين داخل أمريكا هم أكبر من أن يشغلوا مناصب عامة، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي (62 بالمئة) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل (54 بالمئة).ورفضت بيلوسي (82 عاما)، في وقت سابق من الشهر الجاري الإجابة على سؤال لموقع "إنسايدر" إن كانت ستسعى لولاية أخرى كرئيسة لمجلس النواب، إذا احتفظ الديمقراطيون بالمجلس في انتخابات التجديد النصفية، المقامة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20220918/ترامب-يتهم-بايدن-بالتلاعب-بأسعار-الغاز-ستتضاعف-بعد-نهاية-الانتخابات-مباشرة-1067889188.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم