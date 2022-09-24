عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-بذل-جهود-لسد-3-فجوات-رئيسية-لإنهاء-كورونا-1068168975.html
الأمم المتحدة تدعو إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء كورونا
الأمم المتحدة تدعو إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء كورونا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء جائحة ‏"كوفيد-19‏‎"‎‏.‏ 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T09:50+0000
2022-09-24T09:50+0000
فيروس كورونا
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103557/50/1035575001_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_68fdeed99e4a4d6eebf925d58100641b.jpg
وأشار في حدث رفيع المستوى بشأن إنهاء الوباء، أمس الجمعة، إلى أن أول فجوة مطلوب سدادها هي "فجوة التعزيز"، موضحا أن التغطية المعززة للقاح منخفضة في كل مكان، وأضاف أن البلدان المنخفضة الدخل على وجه الخصوص لا تزال تكافح الوباء، لافتا إلى أنه تم تطعيم وتعزيز 35 في المئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و31 في المئة من كبار السن، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.ثاني الفجوات، بحسب غوتيريش، فهي "فجوة الاختبار"، مبينا أن معدلات الاختبار تنخفض في كل مكان، مما يعرّض العالم للمتغيرات المحتملة، ويقوّض إطلاق العلاجات الجديدة.وتابع أن إعطاء هذه الأدوية الجديدة فرصة يعني توسيع نطاق تغطية الاختبارات والعلاج بشكل كبير، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.أما ثالث الفجوات المطلوب سدادها لإنهاء جائحة "كوفيد-19"، قال أنطونيو غوتيريش إنها "فجوة الاستعداد"، مؤكدا أنه حان الوقت لتعزيز الدفاع ضد التهديدات المستقبلية، من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وقدرات التصنيع والتشخيص المحلية، وتوفير قوى عاملة صحية بأجر جيد ومجهزة جيدا.
https://sputnikarabic.ae/20220922/منظمة-الصحة-العالمية-نهاية-كورونا-مازالت-بعيدة-المنال-1068109784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103557/50/1035575001_0:0:2557:1918_1920x0_80_0_0_214edc30fcf32c909d0a04f61e95b5a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم
فيروس كورونا, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء كورونا

09:50 GMT 24.09.2022
© AP Photo / Richard Drewالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبرTelegram
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى بذل جهود لسد 3 فجوات رئيسية لإنهاء جائحة ‏"كوفيد-19‏‎"‎‏.‏
وأشار في حدث رفيع المستوى بشأن إنهاء الوباء، أمس الجمعة، إلى أن أول فجوة مطلوب سدادها هي "فجوة التعزيز"، موضحا أن التغطية المعززة للقاح منخفضة في كل مكان، وأضاف أن البلدان المنخفضة الدخل على وجه الخصوص لا تزال تكافح الوباء، لافتا إلى أنه تم تطعيم وتعزيز 35 في المئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و31 في المئة من كبار السن، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
ثاني الفجوات، بحسب غوتيريش، فهي "فجوة الاختبار"، مبينا أن معدلات الاختبار تنخفض في كل مكان، مما يعرّض العالم للمتغيرات المحتملة، ويقوّض إطلاق العلاجات الجديدة.
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
منظمة الصحة العالمية: نهاية كورونا مازالت بعيدة المنال
22 سبتمبر, 18:56 GMT
وتابع أن إعطاء هذه الأدوية الجديدة فرصة يعني توسيع نطاق تغطية الاختبارات والعلاج بشكل كبير، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
أما ثالث الفجوات المطلوب سدادها لإنهاء جائحة "كوفيد-19"، قال أنطونيو غوتيريش إنها "فجوة الاستعداد"، مؤكدا أنه حان الوقت لتعزيز الدفاع ضد التهديدات المستقبلية، من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وقدرات التصنيع والتشخيص المحلية، وتوفير قوى عاملة صحية بأجر جيد ومجهزة جيدا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала