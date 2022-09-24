https://sputnikarabic.ae/20220924/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-تسحب-من-أفغانستان-صفة-الشريك-الرئيسي-خارج-الناتو-1068162840.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تسحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تسحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T00:47+0000
2022-09-24T00:47+0000
2022-09-24T00:47+0000
أخبار أفغانستان اليوم
جو بايدن
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في مذكرة رئاسية لوزير الخارجية التي نشرها البيت الأبيض، "بذلك ألغي صفة أفغانستان كشريك رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو".كان البيت الأبيض أعلن مطلع يوليو/تموز الماضي، أن بايدن يعتزم تجريد أفغانستان من صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب 2021 تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/بايدن-يعتبر-إطلاق-سراح-مهندس-محتجز-لدى-طالبان-انعكاسا-لالتزام-واشنطن-تجاه-أي-مواطن-أمريكي-1067961825.html
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أخبار أفغانستان اليوم, جو بايدن
أخبار أفغانستان اليوم, جو بايدن
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تسحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سحب من أفغانستان صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في مذكرة رئاسية لوزير الخارجية التي نشرها البيت الأبيض، "بذلك ألغي صفة أفغانستان كشريك رئيسي
للولايات المتحدة خارج الناتو".
كان البيت الأبيض أعلن مطلع يوليو/تموز الماضي، أن بايدن يعتزم تجريد أفغانستان من صفة الشريك الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الناتو.
وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب 2021 تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني
، الذي غادر البلاد، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.