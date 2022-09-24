https://sputnikarabic.ae/20220924/البيت-الأبيض-يصف-فرض-حظر-الإجهاض-في-ولاية-أريزونا-بالـكارثي-1068187504.html
البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"
البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"
انتقد البيت الأبيض، اليوم السبت، حكما قضائيا في ولاية أريزونا يفرض حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض في ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة، ووصفه بأنه... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:43+0000
2022-09-24T16:43+0000
2022-09-24T16:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064336273_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_8c048d160963ddf9fb673b306fae8cb5.jpg
حكم قاض، أمس الجمعة، أنه يمكن أن تفرض ولاية أريزونا حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض، مما يعني أنه سيتعيّن على العيادات على مستوى الولاية أن تتوقف عن توفير إجراءات الإجهاض لتجنب الاتهامات الجنائية ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي. يكون الحكم الذي أصدره القاضي قد ألغى أمرا قضائيا عمره 50 عاما، تمنع بمقتضاه الملاحقات القضائية بسبب الإجهاض.تعليقا على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "إذا استمر هذا القرار، سيواجه مقدمو الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأداء واجبهم في الرعاية، وسيُجبر الناجون من الاغتصاب على حمل أطفال المعتدين عليهم، وستواجه النساء اللائي يعانين من ظروف طبية مخاطر صحية وخيمة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما يعني الحكم أن عيادات الإجهاض في ولاية أريزونا يجب أن تغلق، وأن أي شخص يسعى إلى الإجهاض يجب أن يخرج من الولاية، ويسري القرار على الفور، على الرغم من إمكانية الاستئناف.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد، أمس الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد فرض حظر على الإجهاض على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، وتمرير مثل هذا التشريع.وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو/ حزيران، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
https://sputnikarabic.ae/20220702/نيويورك-تعزز-حماية-حق-النساء-بالإجهاض-في-دستورها-1064528996.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064336273_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_1f819f94919841e43cdf530c6b90c870.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"
16:43 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
انتقد البيت الأبيض، اليوم السبت، حكما قضائيا في ولاية أريزونا يفرض حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض في ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "كارثي وخطير وغير مقبول".
حكم قاض، أمس الجمعة، أنه يمكن أن تفرض ولاية أريزونا حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض، مما يعني أنه سيتعيّن على العيادات على مستوى الولاية أن تتوقف عن توفير إجراءات الإجهاض لتجنب الاتهامات الجنائية ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي.
يكون الحكم الذي أصدره القاضي قد ألغى أمرا قضائيا عمره 50 عاما، تمنع بمقتضاه الملاحقات القضائية بسبب الإجهاض.
تعليقا على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "إذا استمر هذا القرار، سيواجه مقدمو الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأداء واجبهم في الرعاية، وسيُجبر الناجون من الاغتصاب على حمل أطفال المعتدين عليهم، وستواجه النساء اللائي يعانين من ظروف طبية مخاطر صحية وخيمة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
كما يعني الحكم أن عيادات الإجهاض في ولاية أريزونا يجب أن تغلق، وأن أي شخص يسعى إلى الإجهاض يجب أن يخرج من الولاية، ويسري القرار على الفور، على الرغم من إمكانية الاستئناف.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد، أمس الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو"
ضد فرض حظر على الإجهاض على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، وتمرير مثل هذا التشريع.
وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو/ حزيران، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض
، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.