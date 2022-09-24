عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/البيت-الأبيض-يصف-فرض-حظر-الإجهاض-في-ولاية-أريزونا-بالـكارثي-1068187504.html
البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"‏
البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"‏
انتقد البيت الأبيض، اليوم السبت، حكما قضائيا في ولاية أريزونا يفرض حظرا شبه كامل على عمليات ‏الإجهاض في ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة، ووصفه بأنه... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:43+0000
2022-09-24T16:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064336273_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_8c048d160963ddf9fb673b306fae8cb5.jpg
حكم قاض، أمس الجمعة، أنه يمكن أن تفرض ولاية أريزونا حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض، مما يعني أنه سيتعيّن على العيادات على مستوى الولاية أن تتوقف عن توفير إجراءات الإجهاض لتجنب الاتهامات الجنائية ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي. يكون الحكم الذي أصدره القاضي قد ألغى أمرا قضائيا عمره 50 عاما، تمنع بمقتضاه الملاحقات القضائية بسبب الإجهاض.تعليقا على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "إذا استمر هذا القرار، سيواجه مقدمو الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأداء واجبهم في الرعاية، وسيُجبر الناجون من الاغتصاب على حمل أطفال المعتدين عليهم، وستواجه النساء اللائي يعانين من ظروف طبية مخاطر صحية وخيمة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما يعني الحكم أن عيادات الإجهاض في ولاية أريزونا يجب أن تغلق، وأن أي شخص يسعى إلى الإجهاض يجب أن يخرج من الولاية، ويسري القرار على الفور، على الرغم من إمكانية الاستئناف.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد، أمس الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد فرض حظر على الإجهاض ‏على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، ‏وتمرير مثل هذا التشريع.‏وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو/ حزيران، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
https://sputnikarabic.ae/20220702/نيويورك-تعزز-حماية-حق-النساء-بالإجهاض-في-دستورها-1064528996.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064336273_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_1f819f94919841e43cdf530c6b90c870.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"‏

16:43 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 24.09.2022)
© AFP 2022 / Jason Connolly ناشطون في مجال حقوق الإجهاض يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول بولاية كولورادو في دنفر بولاية كولورادو في 27 يونيو 2022، بعد أربعة أيام من إسقاط المحكمة العليا الأمريكية حق الإجهاض.
ناشطون في مجال حقوق الإجهاض يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول بولاية كولورادو في دنفر بولاية كولورادو في 27 يونيو 2022، بعد أربعة أيام من إسقاط المحكمة العليا الأمريكية حق الإجهاض. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
ناشطون في مجال حقوق الإجهاض يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول بولاية كولورادو في دنفر بولاية كولورادو في 27 يونيو 2022، بعد أربعة أيام من إسقاط المحكمة العليا الأمريكية حق الإجهاض.
© AFP 2022 / Jason Connolly
تابعنا عبرTelegram
انتقد البيت الأبيض، اليوم السبت، حكما قضائيا في ولاية أريزونا يفرض حظرا شبه كامل على عمليات ‏الإجهاض في ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "كارثي وخطير وغير مقبول".‏
حكم قاض، أمس الجمعة، أنه يمكن أن تفرض ولاية أريزونا حظرا شبه كامل على عمليات الإجهاض، مما يعني أنه سيتعيّن على العيادات على مستوى الولاية أن تتوقف عن توفير إجراءات الإجهاض لتجنب الاتهامات الجنائية ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي.
يكون الحكم الذي أصدره القاضي قد ألغى أمرا قضائيا عمره 50 عاما، تمنع بمقتضاه الملاحقات القضائية بسبب الإجهاض.
تعليقا على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "إذا استمر هذا القرار، سيواجه مقدمو الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأداء واجبهم في الرعاية، وسيُجبر الناجون من الاغتصاب على حمل أطفال المعتدين عليهم، وستواجه النساء اللائي يعانين من ظروف طبية مخاطر صحية وخيمة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
نشطاء حقوق الإجهاض يسيرون في دنفر، كولورادو في 27 يونيو 2022، بعد أربعة أيام من إسقاط المحكمة العليا الأمريكية الحق في الإجهاض. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
نيويورك تعزز حماية حق النساء بالإجهاض في دستورها
2 يوليو, 09:44 GMT
كما يعني الحكم أن عيادات الإجهاض في ولاية أريزونا يجب أن تغلق، وأن أي شخص يسعى إلى الإجهاض يجب أن يخرج من الولاية، ويسري القرار على الفور، على الرغم من إمكانية الاستئناف.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد، أمس الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد فرض حظر على الإجهاض ‏على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، ‏وتمرير مثل هذا التشريع.‏
وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر يونيو/ حزيران، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 17:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала