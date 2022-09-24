https://sputnikarabic.ae/20220924/الحرس-الثوري-عملياتنا-في-كردستان-العراق-ستستمر-ونطالب-المدنيين-بالابتعاد-عن-مقار-الجماعات-الإرهابية-1068185219.html

الحرس الثوري: عملياتنا في كردستان العراق ستستمر ونطالب المدنيين بالابتعاد عن مقار الجماعات الإرهابية

الحرس الثوري: عملياتنا في كردستان العراق ستستمر ونطالب المدنيين بالابتعاد عن مقار الجماعات الإرهابية

كشفت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تفاصل "قصف مقار التنظيمات الإرهابية المعارضة للثورة الإسلامية في إقليم كردستان العراق". 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T15:58+0000

2022-09-24T15:58+0000

2022-09-24T15:58+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني

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وقال الحرس الثوري في بيان له، إن "القوات البرية للحرس بدأت، من خلال عمليات نيران وهجمات مدفعية، بتدمير المقرات والمراكز التأسيسية لمجموعات إرهابية مناهضة للثورة على الجانب الآخر من حدود الدولة بالمنطقة الشمالية في العراق". ومما جاء في البيان "عملياتنا ترمي إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها"، مضيفا أن "عمليات المقاتلين الإسلاميين ستتواصل من أجل ضمان استقرار أمن الحدود".ودعا الحرس الثوري، "السكان المحليين في إقليم كردستان العراق الابتعاد عن المقار التابعة للتنظيمات الإرهابية المعادية لطهران".وقصفت المدفعية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، بشكل مكثف مناطق حدودية في ناحية سيدكان على الحدود مع محافظة أربيل العراقية.وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، في تصريحات مع موقع "كوردستان24"، إن "المدفعية الإيرانية قصفت بشكل مكثف مناطق بربزين وغوري سايا وهورن بعد ظهر اليوم في الساعة 3:25 مساءً".وأشار مدير الناحية، إلى أن "المناطق يسكنها القرويون وأصحاب المواشي والبساتين حيث أثارالقصف الخوف والذعر لدى سكان المنطقة"، مضيفا أنه "لا يعرف حجم الخسائر بسبب القصف المستمر حتى الآن".من جانبها، أفات وكالة "فارس" الإيرانية بأن "مدفعية الحرس الثوري قصفت مقرا للإرهابيين المناهضين لإيران واقعا في المنطقة الشمالية من العراق "وتعرضت مدينة أربيل العراقية، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".وأدانت حكومة إقليم كردستان حينها الهجوم، وقالت إن القصف استهدف موقعا دينيا وأسفر عن بعض الخسائر المادية.

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أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني