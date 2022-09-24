https://sputnikarabic.ae/20220924/الخارجية-الفلسطينية-تدين-قتل-شاب-فلسطيني-عمدا-بالرصاص-الإسرائيلي-وتعتبره-جريمة-إرهاب-دولة-منظم-1068186343.html
الخارجية الفلسطينية تدين قتل شاب فلسطيني عمدا بالرصاص الإسرائيلي وتعتبره "جريمة إرهاب دولة منظم"
الخارجية الفلسطينية تدين قتل شاب فلسطيني عمدا بالرصاص الإسرائيلي وتعتبره "جريمة إرهاب دولة منظم"
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، إطلاق السلطات الإسرائيلية الرصاص على الشاب الفلسطيني محمد علي حسين عوض "جريمة بشعة" بحق الشعب الفلسطيني. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:39+0000
2022-09-24T16:39+0000
2022-09-24T16:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأدانت الخارجية، في بيان لها مساء اليوم السبت، مقتل الشاب وقالت إن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام المربي الشهيد محمد علي حسين عوض "أبو كافية" (36 عاما) من بلدة بيت اجزا، شمال غرب القدس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأشار البيان إلى أن "شرطة الاحتلال كانت قد أطلقت النار على الشاب عوض عمدا بهدف قتله بعد أن اصطدمت مركبته بمركبة شرطة في حادث سير جنوب غرب مدينة نابلس، بدلا من إسعافه، ما أدى إلى استشهاده".وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.وطالبت في بيانها "المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال".وقالت إن "هذه الجريمة البشعة، جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وفقا لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الأعزل دون أن يشكل أي خطر، ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات".وأضافت: "غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق أبناء شعبنا يشجعها على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم".
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أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الفلسطينية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الفلسطينية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الخارجية الفلسطينية تدين قتل شاب فلسطيني عمدا بالرصاص الإسرائيلي وتعتبره "جريمة إرهاب دولة منظم"
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اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، إطلاق السلطات الإسرائيلية الرصاص على الشاب الفلسطيني محمد علي حسين عوض "جريمة بشعة" بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت الخارجية، في بيان لها مساء اليوم السبت، مقتل الشاب وقالت إن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام المربي الشهيد محمد علي حسين عوض "أبو كافية" (36 عاما) من بلدة بيت اجزا، شمال غرب القدس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
.
وأشار البيان إلى أن "شرطة الاحتلال كانت قد أطلقت النار على الشاب عوض عمدا بهدف قتله بعد أن اصطدمت مركبته بمركبة شرطة في حادث سير جنوب غرب مدينة نابلس، بدلا من إسعافه، ما أدى إلى استشهاده".
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.
وطالبت في بيانها "المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال".
وقالت إن "هذه الجريمة البشعة، جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وفقا لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والتي منحت جنوده رخصة لقتل الفلسطيني الأعزل دون أن يشكل أي خطر، ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات".
وأضافت: "غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق أبناء شعبنا يشجعها على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من الجرائم".