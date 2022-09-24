عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/الخرطوم-الاتحاد-الأفريقي-مستعد-لاستئناف-المشاركة-بالعملية-السياسية-في-السودان-1068186927.html
الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان
الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان
أعلن السودان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي عبر عن استعداده لاستئناف المشاركة في العملية السياسية بالبلاد. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:41+0000
2022-09-24T16:41+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في نيويورك، بحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وناقش البرهان والمسؤول الأفريقي "مجريات الأوضاع بالسودان، لا سيما الأوضاع السياسية والتعقيدات التي تكتنف المرحلة الانتقالية".وقال المسؤول الأفريقي إن الاتحاد مستعد لاستئناف مشاركته في العملية السياسية بالسودان.في المقابل دعا البرهان "الاتحاد الإفريقي، ممثلا في رئيس المفوضية إلى مواصلة مواقفه الداعمة للسودان".وكان السودان قد شهد في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.​​​​​​​
https://sputnikarabic.ae/20220920/حميدتي-يوجه-بالإسراع-في-استكمال-آليات-تنفيذ-سلام-السودان-1068000469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان

16:41 GMT 24.09.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبرTelegram
أعلن السودان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي عبر عن استعداده لاستئناف المشاركة في العملية السياسية بالبلاد.
جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في نيويورك، بحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
"حميدتي" يوجه بالإسراع في استكمال آليات تنفيذ "سلام السودان"
20 سبتمبر, 12:33 GMT
وناقش البرهان والمسؤول الأفريقي "مجريات الأوضاع بالسودان، لا سيما الأوضاع السياسية والتعقيدات التي تكتنف المرحلة الانتقالية".
وقال المسؤول الأفريقي إن الاتحاد مستعد لاستئناف مشاركته في العملية السياسية بالسودان.
في المقابل دعا البرهان "الاتحاد الإفريقي، ممثلا في رئيس المفوضية إلى مواصلة مواقفه الداعمة للسودان".
وكان السودان قد شهد في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.​​​​​​​
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 17:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала