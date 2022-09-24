https://sputnikarabic.ae/20220924/الخرطوم-الاتحاد-الأفريقي-مستعد-لاستئناف-المشاركة-بالعملية-السياسية-في-السودان-1068186927.html
الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان
الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان
أعلن السودان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي عبر عن استعداده لاستئناف المشاركة في العملية السياسية بالبلاد. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:41+0000
2022-09-24T16:41+0000
2022-09-24T16:41+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في نيويورك، بحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".وناقش البرهان والمسؤول الأفريقي "مجريات الأوضاع بالسودان، لا سيما الأوضاع السياسية والتعقيدات التي تكتنف المرحلة الانتقالية".وقال المسؤول الأفريقي إن الاتحاد مستعد لاستئناف مشاركته في العملية السياسية بالسودان.في المقابل دعا البرهان "الاتحاد الإفريقي، ممثلا في رئيس المفوضية إلى مواصلة مواقفه الداعمة للسودان".وكان السودان قد شهد في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.
https://sputnikarabic.ae/20220920/حميدتي-يوجه-بالإسراع-في-استكمال-آليات-تنفيذ-سلام-السودان-1068000469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان
تابعنا عبر
أعلن السودان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي عبر عن استعداده لاستئناف المشاركة في العملية السياسية بالبلاد.
جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في نيويورك، بحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وناقش البرهان والمسؤول الأفريقي "مجريات الأوضاع بالسودان، لا سيما الأوضاع السياسية والتعقيدات التي تكتنف المرحلة الانتقالية".
وقال المسؤول الأفريقي إن الاتحاد مستعد لاستئناف مشاركته في العملية السياسية بالسودان.
في المقابل دعا البرهان "الاتحاد الإفريقي، ممثلا في رئيس المفوضية إلى مواصلة مواقفه الداعمة للسودان".
وكان السودان قد شهد في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).
ولكن في الشهر ذاته، أعلنت الآلية الثلاثية عن تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد لاحق.