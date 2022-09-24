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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-700-عسكري-أوكراني-في-مناطق-مختلفة-وإسقاط-مقاتلة-تحمل-صواريخ-أمريكية-1068171185.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني في مناطق مختلفة وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني في مناطق مختلفة وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 700 عسكري أوكراني في كل من نيكولاييف ومدينة كوبيانسك وشوروفو وإسقاط مقاتلة من... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني في مناطق مختلفة وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية

11:03 GMT 24.09.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 700 عسكري أوكراني في كل من نيكولاييف ومدينة كوبيانسك وشوروفو وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" في منطقة دنيبروبتروفسك.
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Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:53 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
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