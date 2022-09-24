https://sputnikarabic.ae/20220924/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-700-عسكري-أوكراني-في-مناطق-مختلفة-وإسقاط-مقاتلة-تحمل-صواريخ-أمريكية-1068171185.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني في مناطق مختلفة وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني في مناطق مختلفة وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 700 عسكري أوكراني في كل من نيكولاييف ومدينة كوبيانسك وشوروفو وإسقاط مقاتلة من... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:03+0000
2022-09-24T11:03+0000
2022-09-24T11:03+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 700 عسكري أوكراني في مناطق مختلفة وإسقاط مقاتلة تحمل صواريخ أمريكية
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية حيدت أكثر من 700 عسكري أوكراني في كل من نيكولاييف ومدينة كوبيانسك وشوروفو وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ 29" في منطقة دنيبروبتروفسك.