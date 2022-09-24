https://sputnikarabic.ae/20220924/الرئيس-البرازيلي-يهاجم-منافسه-في-الانتخابات-ويصفه-باللص-1068197671.html

الرئيس البرازيلي يهاجم منافسه في الانتخابات ويصفه بـ"اللص"

الرئيس البرازيلي يهاجم منافسه في الانتخابات ويصفه بـ"اللص"

هاجم الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، خصمه الرئيسي في الانتخابات المقبلة، الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا، وأضاف الأخير بأنه "لص". 24.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار البرازيل

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جاء هذا خلال حملة انتخابية، اليوم السبت، في مدينة كامبيناس في ولاية ساو باولو، بحسب وكالة "بلومبرغ".وخلال حديثه إلى حشد من المواطنين أثناء ركوب شاحنة، وصف بولسونارو خصمه الرئيسي بأنه "لص".وفي وقت سابق، سأل بولسونارو أتباعه "ما الذي تريدونه لمستقبل أبنائكم؟ رئيس لا يحترم الأسر البرازيلية، شخص سوف يشرّع المخدرات لأطفالنا؟"، ليرد الحشد بصوت عالٍ "لا".ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فقد وسع الرئيس السابق اليساري بشكل طفيف تقدمه على الرئيس الحالي اليميني المتطرف بولسونارو.وجاء في استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة "داتافولها" بأن نسبة التصويت التي يمكن أن يأمل "لولا" الفوز بها في الجولة الأولى من الانتخابات ارتفع من 45 إلى 47% مقارنة بالأسبوع السابق.

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