https://sputnikarabic.ae/20220924/الرئيس-البرازيلي-يهاجم-منافسه-في-الانتخابات-ويصفه-باللص-1068197671.html
الرئيس البرازيلي يهاجم منافسه في الانتخابات ويصفه بـ"اللص"
الرئيس البرازيلي يهاجم منافسه في الانتخابات ويصفه بـ"اللص"
هاجم الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، خصمه الرئيسي في الانتخابات المقبلة، الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا، وأضاف الأخير بأنه "لص". 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T21:09+0000
2022-09-24T21:09+0000
2022-09-24T21:51+0000
أخبار البرازيل
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جاء هذا خلال حملة انتخابية، اليوم السبت، في مدينة كامبيناس في ولاية ساو باولو، بحسب وكالة "بلومبرغ".وخلال حديثه إلى حشد من المواطنين أثناء ركوب شاحنة، وصف بولسونارو خصمه الرئيسي بأنه "لص".وفي وقت سابق، سأل بولسونارو أتباعه "ما الذي تريدونه لمستقبل أبنائكم؟ رئيس لا يحترم الأسر البرازيلية، شخص سوف يشرّع المخدرات لأطفالنا؟"، ليرد الحشد بصوت عالٍ "لا".ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فقد وسع الرئيس السابق اليساري بشكل طفيف تقدمه على الرئيس الحالي اليميني المتطرف بولسونارو.وجاء في استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة "داتافولها" بأن نسبة التصويت التي يمكن أن يأمل "لولا" الفوز بها في الجولة الأولى من الانتخابات ارتفع من 45 إلى 47% مقارنة بالأسبوع السابق.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ترامب-يحث-البرازيليين-على-إعادة-انتخاب-المعجب-به-بشدة-بولسونارو-1067489206.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل
الرئيس البرازيلي يهاجم منافسه في الانتخابات ويصفه بـ"اللص"
21:09 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
هاجم الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، خصمه الرئيسي في الانتخابات المقبلة، الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا، وأضاف الأخير بأنه "لص".
جاء هذا خلال حملة انتخابية، اليوم السبت، في مدينة كامبيناس في ولاية ساو باولو، بحسب وكالة "بلومبرغ"
.
وخلال حديثه إلى حشد من المواطنين أثناء ركوب شاحنة، وصف بولسونارو خصمه الرئيسي بأنه "لص".
وفي وقت سابق، سأل بولسونارو أتباعه "ما الذي تريدونه لمستقبل أبنائكم؟ رئيس لا يحترم الأسر البرازيلية، شخص سوف يشرّع المخدرات لأطفالنا؟"، ليرد الحشد بصوت عالٍ "لا".
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية
في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فقد وسع الرئيس السابق اليساري بشكل طفيف تقدمه على الرئيس الحالي اليميني المتطرف بولسونارو.
وجاء في استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة "داتافولها" بأن نسبة التصويت التي يمكن أن يأمل "لولا" الفوز بها في الجولة الأولى من الانتخابات ارتفع من 45 إلى 47% مقارنة بالأسبوع السابق.