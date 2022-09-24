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https://sputnikarabic.ae/20220924/الرئيس-الروماني-الناتو-لا-يخطط-لمحاربة-روسيا-ونأمل-في-خفض-التصعيد-1068166902.html
الرئيس الروماني: الناتو لا يخطط لمحاربة روسيا ونأمل في خفض التصعيد
الرئيس الروماني: الناتو لا يخطط لمحاربة روسيا ونأمل في خفض التصعيد
قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس إن الناتو لا يخطط لمحاربة روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، لكنه يأمل في وقف التصعيد من الجانبين. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T08:52+0000
2022-09-24T08:52+0000
العالم
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وقال يوهانس: "رومانيا، تماما مثل الناتو لن تتقاتل مع روسيا، لكن جهود خفض التصعيد يجب أن تأتي من كلا الجانبين... هذا وضع متوتر للغاية، ونحن، الذين لدينا أطول حدود مع أوكرانيا بين جميع حلفاء الناتو، بوضوح في وضع خاص لكننا مستعدون لأي سيناريو".وأشار الرئيس الروماني إلى أن بلاده مستعدة لأي سيناريو، لكنه يأمل أن تنخرط روسيا وأوكرانيا في محادثات سلام.وفي 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وردت الدول الغربية بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمها العسكري لكييف.
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العالم

الرئيس الروماني: الناتو لا يخطط لمحاربة روسيا ونأمل في خفض التصعيد

08:52 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescuأفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو
أفراد الجيش الروماني خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
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قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانس إن الناتو لا يخطط لمحاربة روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، لكنه يأمل في وقف التصعيد من الجانبين.
وقال يوهانس: "رومانيا، تماما مثل الناتو لن تتقاتل مع روسيا، لكن جهود خفض التصعيد يجب أن تأتي من كلا الجانبين... هذا وضع متوتر للغاية، ونحن، الذين لدينا أطول حدود مع أوكرانيا بين جميع حلفاء الناتو، بوضوح في وضع خاص لكننا مستعدون لأي سيناريو".
وأشار الرئيس الروماني إلى أن بلاده مستعدة لأي سيناريو، لكنه يأمل أن تنخرط روسيا وأوكرانيا في محادثات سلام.
وفي 24 فبراير/شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وردت الدول الغربية بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمها العسكري لكييف.
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