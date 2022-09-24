https://sputnikarabic.ae/20220924/الرئيس-المصري-يستقبل-رئيس-مجلس-السيادة-الانتقالي-السوداني-1068186782.html

الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

الرئيس المصري يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمطار القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T16:39+0000

2022-09-24T16:39+0000

2022-09-24T16:39+0000

أخبار العالم العربي

مصر

أخبار السودان اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104130/21/1041302129_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_610ba6e37f58fa0bc027552a14184952.jpg

ونقلت بوابة الأهرام عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي استقبل البرهان في مطار القاهرة الدولي.وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس المصري رحب بزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة والدائمة بين مصر والسودان.وأعرب الرئيس عبدالفتح السيسي عن تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع السودان وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.وجدد الرئيس المصري حرص بلاده على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، بدعوى وجوب الدعم المصري الكامل للسودان في جميع المجالات وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي لكل من مصر والسودان، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.ويشار إلى أن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، قد أكد التزامه بالانتقال السلمي من أجل الوصول لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.جاء ذلك في كلمة أدلى بها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على موقع "فيسبوك".وقال البرهان: "يسعدني أن أشاطركم التطورات السياسية في السودان والتزامنا بالعمل على تحقيق السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولا لتحوّل ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية استشراقا لحكم مدنيّ يمثل كافة السودانيين".وأشار إلى أن القوات المسلحة قررت في 7 أبريل/ نيسان 2022 الانسحاب من الحوار وعدم المشاركة في السلطة. وفي أغسطس/آب الماضي، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الأحزاب والقوى السودانية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن "الجيش لن يشارك في العمل السياسي".

https://sputnikarabic.ae/20220724/البرهان-يوجه-رسالة-للسيسي-بمناسبة-ذكرى-ثورة-23-يوليو-1065495572.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم العربي, مصر, أخبار السودان اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي