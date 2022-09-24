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السيسي يوافق على طلب تنظيم مصر لـ"أولمبياد 2036"
السيسي يوافق على طلب تنظيم مصر لـ"أولمبياد 2036"
قال وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، إن الرئيس المصري، عبد ‏الفتاح السيسي، وافق على طلب تنظيم أولمبياد 2036‏‎.‎ 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:24+0000
2022-09-24T15:24+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء إعلان صبحي عن موافقة السيسي خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، وفقا لبيان من وزارة الشباب والرياضة.وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري أن "الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعما ومساندة غير مسبوقة"، بحسب البيان.من ناحيته، أكد توماس باخ، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.، وفقا للبيان.
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوافق على طلب تنظيم مصر لـ"أولمبياد 2036"

15:24 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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قال وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم السبت، إن الرئيس المصري، عبد ‏الفتاح السيسي، وافق على طلب تنظيم أولمبياد 2036‏‎.‎
جاء إعلان صبحي عن موافقة السيسي خلال استقباله رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، وفقا لبيان من وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري أن "الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُلقي الرياضة المصرية دعما ومساندة غير مسبوقة"، بحسب البيان.
من ناحيته، أكد توماس باخ، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.، وفقا للبيان.
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