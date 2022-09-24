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https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تقصف-مخزنا-للحبوب-ومستودعات-أسمدة-في-زابوروجيه-1068199392.html
القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه
القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه
قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في ضواحي مدينة توكماك في زابوروجيه. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T23:52+0000
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك.وقال فولوديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيه، لوكالة "سبوتنيك": "قصفت القوات الأوكرانية مخزنا للحبوب ومخازن الأسمدة في ضواحي توكماك في زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها أمس الأربعاء، للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط، مؤكداً ضرورة دعم الاقتراح بإعلان تعبئة جزئية للجيش، بهدف حماية روسيا وسيادتها وسلامتها.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في زابوروجيه

23:52 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، مخزنا للحبوب ومستودعات أسمدة في ضواحي مدينة توكماك في زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك.وقال فولوديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيه، لوكالة "سبوتنيك": "قصفت القوات الأوكرانية مخزنا للحبوب ومخازن الأسمدة في ضواحي توكماك في زابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة وجهها أمس الأربعاء، للشعب الروسي، التعبئة الجزئية في قوات الاحتياط، مؤكداً ضرورة دعم الاقتراح بإعلان تعبئة جزئية للجيش، بهدف حماية روسيا وسيادتها وسلامتها.
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