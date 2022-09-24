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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدرسة-وروضة-أطفال-في-جمهورية-دونيتسك-1068183518.html
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة وروضة أطفال في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة وروضة أطفال في جمهورية دونيتسك
أعلن محافظ مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال في منطقة بتروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:37+0000
2022-09-24T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
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وقال كوليمزين في بيان نشره عبر تليغرام: "بحسب المعلومات المحدثة، نتيجة قصف حي بتروفسكي، تم تسجيل إصابة مباشرة في المدرسة رقم 103، وكذلك في روضة الأطفال رقم 94".وأعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولغا، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-اقتراع-خلال-قصف-مدينة-إنرغودار--1068174741.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف مدرسة وروضة أطفال في جمهورية دونيتسك

15:37 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن محافظ مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال في منطقة بتروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال كوليمزين في بيان نشره عبر تليغرام: "بحسب المعلومات المحدثة، نتيجة قصف حي بتروفسكي، تم تسجيل إصابة مباشرة في المدرسة رقم 103، وكذلك في روضة الأطفال رقم 94".
وأعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولغا، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
مبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
12:24 GMT
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
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