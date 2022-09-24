https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدرسة-وروضة-أطفال-في-جمهورية-دونيتسك-1068183518.html
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة وروضة أطفال في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة وروضة أطفال في جمهورية دونيتسك
أعلن محافظ مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال في منطقة بتروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:37+0000
2022-09-24T15:37+0000
2022-09-24T15:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
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وقال كوليمزين في بيان نشره عبر تليغرام: "بحسب المعلومات المحدثة، نتيجة قصف حي بتروفسكي، تم تسجيل إصابة مباشرة في المدرسة رقم 103، وكذلك في روضة الأطفال رقم 94".وأعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولغا، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-اقتراع-خلال-قصف-مدينة-إنرغودار--1068174741.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة وروضة أطفال في جمهورية دونيتسك
15:37 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
أعلن محافظ مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة وروضة أطفال في منطقة بتروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال كوليمزين في بيان نشره عبر تليغرام: "بحسب المعلومات المحدثة، نتيجة قصف حي بتروفسكي، تم تسجيل إصابة مباشرة في المدرسة رقم 103، وكذلك في روضة الأطفال رقم 94".
وأعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولغا، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.