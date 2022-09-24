https://sputnikarabic.ae/20220924/النشاط-الاقتصادي-بالمكسيك-يسجل-ركودا-للشهر-الثاني-تواليا-1068163558.html
النشاط الاقتصادي في المكسيك يسجل ركودا للشهر الثاني تواليا
النشاط الاقتصادي في المكسيك يسجل ركودا للشهر الثاني تواليا
سجل النشاط الاقتصادي في المكسيك، خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، ركودا للشهر الثاني على التوالي. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T04:40+0000
2022-09-24T04:40+0000
2022-09-24T05:11+0000
أخبار المكسيك
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وذكر المعهد المكسيكي للإحصاء، في معطيات بهذا الخصوص، أن النشاط الاقتصادي سجل نموا لم يتجاوز 0.4 في المئة، ليظل في نطاق الركود، وسط ارتفاع معدل التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عبر العالم.وأضاف المعهد الإحصائي أن هذه المعطيات تتماشى مع توقعات السوق التي أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في سياق ارتفاع الأسعار وحمى التضخم العالمية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.وحسب المعهد، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من الصعب تحقيق نتائج إيجابية مثل تلك المحققة في النصف الأول من العام، رغم استمرار التعافي لكن بوتيرة بطيئة.وأشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي لا يزال يسعى إلى استعادة مستوياته السابقة للأزمة الوبائية، تماشيا مع الصعوبات القائمة والطارئة على المستويين المحلي والدولي، ما يدفع إلى مزيد من تشديد السياسة النقدي.
https://sputnikarabic.ae/20220919/زلزال-بقوة-75-درجة-يضرب-غربي-المكسيك--1067969937.html
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أخبار المكسيك
النشاط الاقتصادي في المكسيك يسجل ركودا للشهر الثاني تواليا
04:40 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 05:11 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
سجل النشاط الاقتصادي في المكسيك، خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، ركودا للشهر الثاني على التوالي.
وذكر المعهد المكسيكي للإحصاء، في معطيات بهذا الخصوص، أن النشاط الاقتصادي سجل نموا لم يتجاوز 0.4 في المئة، ليظل في نطاق الركود
، وسط ارتفاع معدل التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عبر العالم.
وأضاف المعهد الإحصائي أن هذه المعطيات تتماشى مع توقعات السوق التي أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في سياق ارتفاع الأسعار وحمى التضخم العالمية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وحسب المعهد، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من الصعب تحقيق نتائج إيجابية مثل تلك المحققة في النصف الأول من العام، رغم استمرار التعافي لكن بوتيرة بطيئة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي لا يزال يسعى إلى استعادة مستوياته السابقة للأزمة الوبائية، تماشيا مع الصعوبات القائمة والطارئة على المستويين المحلي والدولي، ما يدفع إلى مزيد من تشديد السياسة النقدي.