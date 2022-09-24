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النشاط الاقتصادي في المكسيك يسجل ركودا للشهر الثاني تواليا
النشاط الاقتصادي في المكسيك يسجل ركودا للشهر الثاني تواليا
سجل النشاط الاقتصادي في المكسيك، خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، ركودا للشهر الثاني على التوالي. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T04:40+0000
2022-09-24T05:11+0000
أخبار المكسيك
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وذكر المعهد المكسيكي للإحصاء، في معطيات بهذا الخصوص، أن النشاط الاقتصادي سجل نموا لم يتجاوز 0.4 في المئة، ليظل في نطاق الركود، وسط ارتفاع معدل التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عبر العالم.وأضاف المعهد الإحصائي أن هذه المعطيات تتماشى مع توقعات السوق التي أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في سياق ارتفاع الأسعار وحمى التضخم العالمية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.وحسب المعهد، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من الصعب تحقيق نتائج إيجابية مثل تلك المحققة في النصف الأول من العام، رغم استمرار التعافي لكن بوتيرة بطيئة.وأشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي لا يزال يسعى إلى استعادة مستوياته السابقة للأزمة الوبائية، تماشيا مع الصعوبات القائمة والطارئة على المستويين المحلي والدولي، ما يدفع إلى مزيد من تشديد السياسة النقدي.
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أخبار المكسيك
أخبار المكسيك

النشاط الاقتصادي في المكسيك يسجل ركودا للشهر الثاني تواليا

04:40 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 05:11 GMT 24.09.2022)
© AFP 2022 / ULISES RUIZعملة المكسيك البيزو
عملة المكسيك البيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / ULISES RUIZ
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سجل النشاط الاقتصادي في المكسيك، خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، ركودا للشهر الثاني على التوالي.
وذكر المعهد المكسيكي للإحصاء، في معطيات بهذا الخصوص، أن النشاط الاقتصادي سجل نموا لم يتجاوز 0.4 في المئة، ليظل في نطاق الركود، وسط ارتفاع معدل التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عبر العالم.
وأضاف المعهد الإحصائي أن هذه المعطيات تتماشى مع توقعات السوق التي أشارت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في سياق ارتفاع الأسعار وحمى التضخم العالمية، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.
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وحسب المعهد، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والتداعيات المتواصلة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من الصعب تحقيق نتائج إيجابية مثل تلك المحققة في النصف الأول من العام، رغم استمرار التعافي لكن بوتيرة بطيئة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي لا يزال يسعى إلى استعادة مستوياته السابقة للأزمة الوبائية، تماشيا مع الصعوبات القائمة والطارئة على المستويين المحلي والدولي، ما يدفع إلى مزيد من تشديد السياسة النقدي.
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