https://sputnikarabic.ae/20220924/اليوم-الثاني-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-1068163731.html
اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T04:50+0000
2022-09-24T04:50+0000
2022-09-24T04:50+0000
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جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
يتبع
بدأت صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.