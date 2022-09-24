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https://sputnikarabic.ae/20220924/اليوم-الثاني-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-1068163731.html
اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T04:50+0000
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
تصوت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا ، أولغا ماكييفا ، في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

04:50 GMT 24.09.2022
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يتبع
بدأت صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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