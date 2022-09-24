https://sputnikarabic.ae/20220924/بـ-840-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الخفيفة-إس-آر---3-1068198158.html
بـ 840 طلقة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الخفيفة "إس آر - 3"
بـ 840 طلقة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الخفيفة "إس آر - 3"
تتطلب بعض مهام القوات الخاصة تجهيز أفرادها ببنادق هجومية خفيفة مثل البندقية "إس إر - 3"، التي يمكن استخدامها ضد جنود العدو في مدى لا يتجاوز 200 متر. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T21:08+0000
2022-09-24T21:08+0000
2022-09-24T21:08+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتصنع روسيا البندقية "إس آر - 3"، التي تتميز بحجمها الصغير خاصة في وضع الطي وخفة وزنها، الذي يصل إلى 2.1 كيلوغرام دون الطلقات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس آر - 3" تستخدم طلقات عيار (9 * 39 ملم) ويصل معدل الإطلاق النظري إلى 840 رصاصة في الدقيقة.وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة الماسورة إلى 295 متر في الثانية ويمكنها استخدام نوعين من مخازن الطلقات أحدهما 10 طلقات والآخر 20 طلقة.ويصل طول البندقية في الوضع العادي إلى 64 سنتيمترا، بينما يصل طولها في وضع الطي إلى 39.6 متر.
https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html
https://sputnikarabic.ae/20220812/شركة-كلاشنيكوف-تشارك-في-منتدى-آرميا--2022-1066323285.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
بـ 840 طلقة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الخفيفة "إس آر - 3"
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تتطلب بعض مهام القوات الخاصة تجهيز أفرادها ببنادق هجومية خفيفة مثل البندقية "إس إر - 3"، التي يمكن استخدامها ضد جنود العدو في مدى لا يتجاوز 200 متر.
وتصنع روسيا البندقية "إس آر - 3"، التي تتميز بحجمها الصغير خاصة في وضع الطي وخفة وزنها، الذي يصل إلى 2.1 كيلوغرام دون الطلقات، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس آر - 3" تستخدم طلقات عيار (9 * 39 ملم) ويصل معدل الإطلاق
النظري إلى 840 رصاصة في الدقيقة.
وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة الماسورة إلى 295 متر في الثانية ويمكنها استخدام نوعين من مخازن الطلقات
أحدهما 10 طلقات والآخر 20 طلقة.
ويصل طول البندقية
في الوضع العادي إلى 64 سنتيمترا، بينما يصل طولها في وضع الطي إلى 39.6 متر.