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https://sputnikarabic.ae/20220924/بـ-840-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الخفيفة-إس-آر---3-1068198158.html
بـ 840 طلقة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الخفيفة "إس آر - 3"
بـ 840 طلقة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الخفيفة "إس آر - 3"
تتطلب بعض مهام القوات الخاصة تجهيز أفرادها ببنادق هجومية خفيفة مثل البندقية "إس إر - 3"، التي يمكن استخدامها ضد جنود العدو في مدى لا يتجاوز 200 متر. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T21:08+0000
2022-09-24T21:08+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتصنع روسيا البندقية "إس آر - 3"، التي تتميز بحجمها الصغير خاصة في وضع الطي وخفة وزنها، الذي يصل إلى 2.1 كيلوغرام دون الطلقات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس آر - 3" تستخدم طلقات عيار (9 * 39 ملم) ويصل معدل الإطلاق النظري إلى 840 رصاصة في الدقيقة.وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة الماسورة إلى 295 متر في الثانية ويمكنها استخدام نوعين من مخازن الطلقات أحدهما 10 طلقات والآخر 20 طلقة.ويصل طول البندقية في الوضع العادي إلى 64 سنتيمترا، بينما يصل طولها في وضع الطي إلى 39.6 متر.
https://sputnikarabic.ae/20220922/تطلق-700-رصاصة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-إيه-كيه---308-1068087810.html
https://sputnikarabic.ae/20220812/شركة-كلاشنيكوف-تشارك-في-منتدى-آرميا--2022-1066323285.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

بـ 840 طلقة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الخفيفة "إس آر - 3"

21:08 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Alaa - Almotairyأسلحة هجومية روسية بينها البندقية الهجومية "إيه دي إس" في "إيديكس 2021"
أسلحة هجومية روسية بينها البندقية الهجومية إيه دي إس في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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تتطلب بعض مهام القوات الخاصة تجهيز أفرادها ببنادق هجومية خفيفة مثل البندقية "إس إر - 3"، التي يمكن استخدامها ضد جنود العدو في مدى لا يتجاوز 200 متر.
وتصنع روسيا البندقية "إس آر - 3"، التي تتميز بحجمها الصغير خاصة في وضع الطي وخفة وزنها، الذي يصل إلى 2.1 كيلوغرام دون الطلقات، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
بندقية هجومية روسية طراز كلاشنيكوف إيه كيه - 308 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
تطلق 700 رصاصة في الدقيقة... معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "إيه كيه - 308"
22 سبتمبر, 11:25 GMT
ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس آر - 3" تستخدم طلقات عيار (9 * 39 ملم) ويصل معدل الإطلاق النظري إلى 840 رصاصة في الدقيقة.
وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة الماسورة إلى 295 متر في الثانية ويمكنها استخدام نوعين من مخازن الطلقات أحدهما 10 طلقات والآخر 20 طلقة.
بنادق كلاشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
شركة "كلاشنيكوف" تشارك في منتدى "آرميا- 2022"
12 أغسطس, 07:33 GMT
ويصل طول البندقية في الوضع العادي إلى 64 سنتيمترا، بينما يصل طولها في وضع الطي إلى 39.6 متر.
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