https://sputnikarabic.ae/20220924/بلينكن-يحث-أرمينيا-وأذربيجان-على-الانخراط-في-عملية-السلام-1068163232.html
بلينكن يحث أرمينيا وأذربيجان على الانخراط في عملية السلام
بلينكن يحث أرمينيا وأذربيجان على الانخراط في عملية السلام
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه عقد لقاء جيدا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في نيويورك، وناقشا أمن أرمينيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T03:01+0000
2022-09-24T03:01+0000
2022-09-24T03:01+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أرمينيا
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وشدد بلينكن عبر حسابه بتويتر، على مواصلة بلاده "حث الأطراف على الانخراط في عملية السلام، حيث لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع".وكانت اشتباكات حدودية دامية قد اندلعت بين البلدين، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، في أعنف قتال بين البلدين منذ الحرب التي دارت بينهما عام 2020.وحصدت 6 أسابيع من القتال في عام 2020 أرواح أكثر من 6500 عسكري لدى الجانبين وانتهت بهدنة تمّ التوصل إليها بوساطة روسية.وبموجب الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالى ألفي عسكري للإشراف على تلك الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/باشينيان-يتهم-أذربيجان-بارتكاب-فظائع-لا-توصف-والتمثيل-بجثث-جنود-أرمينيا-1068134251.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, أرمينيا
وزير الخارجية الأمريكي, أرمينيا
بلينكن يحث أرمينيا وأذربيجان على الانخراط في عملية السلام
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه عقد لقاء جيدا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في نيويورك، وناقشا أمن أرمينيا.
وشدد بلينكن عبر حسابه بتويتر، على مواصلة بلاده "حث الأطراف على الانخراط في عملية السلام
، حيث لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع".
وكانت اشتباكات حدودية دامية قد اندلعت بين البلدين، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص، في أعنف قتال بين البلدين منذ الحرب التي دارت بينهما عام 2020.
وحصدت 6 أسابيع من القتال في عام 2020 أرواح أكثر من 6500 عسكري لدى الجانبين وانتهت بهدنة تمّ التوصل إليها بوساطة روسية.
وبموجب الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالى ألفي عسكري للإشراف على تلك الهدنة.