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بوتين يوقع قانونا بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/بوتين-يوقع-قانونا-بتشديد-عقوبة-النهب-إلى-السجن-15-عاما-في-ظل-الأحكام-العرفية-1068178153.html
بوتين يوقع قانونا بتشديد عقوبة النهب إلى السجن 15 عاما في ظل الأحكام العرفية
بوتين يوقع قانونا بتشديد عقوبة النهب إلى السجن 15 عاما في ظل الأحكام العرفية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بشأن تعديلات على القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ينص على معاقبة النهب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، إذا ارتكبت خلال... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T13:49+0000
2022-09-24T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر الكرملين في بيان، اليوم السبت، أنه "تم إدخال مادة جديدة (النهب) في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، نحن نتحدث عن جريمة ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية".وأضاف البيان "يقترح أن يُعاقب على جريمة النهب، بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، أما النهب المرتكب باستخدام العنف فيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. أما إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة نهب، ففي هذه الحالة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".كما وقع الرئيس الروسي على قانون يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع.وأضاف الكرملين أن بوتين وقع قانونًا بشأن إدخال تعديل على القانون الجنائي للاتحاد الروسي، ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من "يتسبب في عواقب وخيمة" لرفضه المشاركة في العمليات العسكرية وأعمال القتال خلال أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية، ولكل من يرفض تنفيذ أوامر تصدر من قائده، وقد تصل مدة العقوبة بالسجن إلى 15 عامًا لكل من يرتكب أعمال عنف ضد قائده أثناء الخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة أو أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-للأجانب-الذين-يخدمون-في-الجيش-الروسي-لمدة-عام-على-الأقل-1068177627.html
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بوتين يوقع قانونا بتشديد عقوبة النهب إلى السجن 15 عاما في ظل الأحكام العرفية

13:49 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/Pool
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا بشأن تعديلات على القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، ينص على معاقبة النهب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، إذا ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية.
موسكو - سبوتنيك. وذكر الكرملين في بيان، اليوم السبت، أنه "تم إدخال مادة جديدة (النهب) في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، نحن نتحدث عن جريمة ارتكبت خلال فترة الأحكام العرفية، أو في زمن الحرب أو في ظروف نزاع مسلح أو أعمال عدائية".

وأضاف البيان "يقترح أن يُعاقب على جريمة النهب، بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات، أما النهب المرتكب باستخدام العنف فيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. أما إذا قامت مجموعة منظمة بارتكاب جريمة نهب، ففي هذه الحالة سوف يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع قانونا بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل
13:35 GMT
كما وقع الرئيس الروسي على قانون يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع.

وذكر الكرملين في بيان أن بوتين وقع قانونًا ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من "ينتهك شروط عقد من عقود أوامر الدفاع بما يلحق ضررًا للدولة بمبلغ لا يقل عن 5% من قيمة العقد وما لا يقل عن 5 ملايين روبل، وكذلك عن عدم الوفاء بالعقد".

وأضاف الكرملين أن بوتين وقع قانونًا بشأن إدخال تعديل على القانون الجنائي للاتحاد الروسي، ينص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من "يتسبب في عواقب وخيمة" لرفضه المشاركة في العمليات العسكرية وأعمال القتال خلال أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية، ولكل من يرفض تنفيذ أوامر تصدر من قائده، وقد تصل مدة العقوبة بالسجن إلى 15 عامًا لكل من يرتكب أعمال عنف ضد قائده أثناء الخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة أو أوقات النزاعات المسلحة أو أثناء تطبيق الأحكام العرفية.
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