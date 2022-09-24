https://sputnikarabic.ae/20220924/بوينغ-تجبر-على-سداد-200-مليون-دولار-لنشرها-بيانات-مضللة-عن-تحطم-طائراتها-737-ماكس-1068172519.html
"بوينغ" تجبر على سداد 200 مليون دولار لنشرها بيانات "مضللة" عن تحطم طائراتها "737 ماكس"
"بوينغ" تجبر على سداد 200 مليون دولار لنشرها بيانات "مضللة" عن تحطم طائراتها "737 ماكس"
وافقت شركة "بوينغ" على سداد 200 مليون دولار، لتسوية رسوم من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن وجدت أنها أصدرت "تصريحات عامة مضللة ماديا" تتعلق بحوادث... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:45+0000
2022-09-24T11:45+0000
2022-09-24T11:45+0000
مجتمع
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كما سيدفع الرئيس التنفيذي السابق للشركة، دينيس مويلينبورغ، مليون دولار لتسوية الرسوم، وفقا لموقع "إنغادجيت".وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة "بوينغ" ومويلينبورغ انتهكا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بينما لم يعترفا أو ينفيا نتائج الوكالة.وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه بعد الحادث الأول، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتسبب في مقتل 189 شخصا، كانت "بوينغ" ودينيس مويلينبرغ على دراية بأن نظام تعزيز خصائص المناورة يشكل مصدر قلق مستمر بشأن السلامة، ومع ذلك، أخبرت الشركة الجمهور أن طائرة "737 ماكس" كانت "آمنة مثل أي طائرة حلقت في السماء"، وفقا لتعبيرها.وأضاف بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بعد الحادث الثاني في مارس/ آذار 2019، الذي قتل فيه 157 شخصا، زعمت شركة "بوينغ" ومويلينبورغ أنه "لم تكن هناك زلات أو ثغرات في عملية إصدار الشهادات فيما يتعلق بنظام تعزيز خصائص المناورة، على الرغم من علمهما بوجود معلومات مخالفة".وفي أعقاب حوادث التحطم، توقفت جميع طائرات "737 ماكس" عن العمل لأكثر من 18 شهرا.من جانبها، صرحت شركة "بوينغ" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن التسوية المالية التي تسددها "ستحل بالكامل تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي تم الكشف عنه سابقا في الأمور المتعلقة بحوادث تحطم طائرات "737 ماكس".وتابعت أن التسوية "تعد كذلك جزءا من جهود الشركة الأوسع نطاقا لحل المسائل القانونية المعلقة بشكل مسؤول، والمتعلقة بحوادث "737 ماكس" بطريقة تخدم مصالح مساهمينا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين".يشار إلى أن شركة "بوينغ" توصلت سابقا إلى تسوية مالية بقيمة 2.5 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية لتجنب توجيه اتهامات جنائية لها.
https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-طائرات-محلية-الصنع-تحل-محل-بوينغ-وإيرباص-1067418983.html
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مجتمع
"بوينغ" تجبر على سداد 200 مليون دولار لنشرها بيانات "مضللة" عن تحطم طائراتها "737 ماكس"
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وافقت شركة "بوينغ" على سداد 200 مليون دولار، لتسوية رسوم من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن وجدت أنها أصدرت "تصريحات عامة مضللة ماديا" تتعلق بحوادث تحطم طائرتها "737 ماكس".
كما سيدفع الرئيس التنفيذي السابق للشركة، دينيس مويلينبورغ، مليون دولار لتسوية الرسوم، وفقا لموقع
"إنغادجيت".
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة "بوينغ" ومويلينبورغ انتهكا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بينما لم يعترفا أو ينفيا نتائج الوكالة.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه بعد الحادث الأول، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وتسبب في مقتل 189 شخصا، كانت "بوينغ" ودينيس مويلينبرغ على دراية بأن نظام تعزيز خصائص المناورة يشكل مصدر قلق مستمر بشأن السلامة، ومع ذلك، أخبرت الشركة الجمهور أن طائرة "737 ماكس" كانت "آمنة مثل أي طائرة حلقت في السماء"، وفقا لتعبيرها.
وأضاف بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بعد الحادث الثاني في مارس/ آذار 2019، الذي قتل فيه 157 شخصا، زعمت شركة "بوينغ" ومويلينبورغ أنه "لم تكن هناك زلات أو ثغرات في عملية إصدار الشهادات فيما يتعلق بنظام تعزيز خصائص المناورة، على الرغم من علمهما بوجود معلومات مخالفة".
وفي أعقاب حوادث التحطم، توقفت جميع طائرات "737 ماكس" عن العمل لأكثر من 18 شهرا.
من جانبها، صرحت شركة "بوينغ" لشبكة
"سي إن إن" الأمريكية أن التسوية المالية التي تسددها "ستحل بالكامل تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي تم الكشف عنه سابقا في الأمور المتعلقة بحوادث تحطم طائرات "737 ماكس".
وتابعت أن التسوية "تعد كذلك جزءا من جهود الشركة الأوسع نطاقا لحل المسائل القانونية المعلقة بشكل مسؤول، والمتعلقة بحوادث "737 ماكس" بطريقة تخدم مصالح مساهمينا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين".
يشار إلى أن شركة "بوينغ" توصلت سابقا إلى تسوية مالية بقيمة 2.5 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية لتجنب توجيه اتهامات جنائية لها.