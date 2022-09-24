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https://sputnikarabic.ae/20220924/بيلاروسيا-تحظر-تصدير-الحبوب-من-أراضيها-لمدة-نصف-سنة-1068163937.html
بيلاروسيا تحظر تصدير الحبوب من أراضيها لمدة نصف سنة
بيلاروسيا تحظر تصدير الحبوب من أراضيها لمدة نصف سنة
أصدرت الحكومة البيلاروسية، اليوم السبت، مرسوما يقضي بفرض حظر على تصدير الحبوب من البلاد ابتداءً من 24 سبتمبر/ أيلول، وذلك لمدة ستة أشهر كاملة. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T05:08+0000
2022-09-24T05:08+0000
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وجاء في المرسوم الصادر عن الحكومة البيلاروسية: " تم فرض حظر مؤقت على التصدير الحبوب والسلع من أراضي الجمهورية البيلاروسية إلى الدول الأخرى".وأشار المرسوم إلى إصدار قوائم خاصة بالسلع والحبوب المحظور تصديرها إلى الخارج لمدة ستة أشهر، حيث يسمح لبعض المنتجات التي تم الموافقة عليها تصديرها ضمن حدود دول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، أما خارج الإقليم الجمركي لهذه الدول فهناك حظر مؤقت لمدة ستة أشهر". وتشمل قائمة السلع المحظور تصديرها القمح والجاودار والشعير والذرة والحنطة السوداء والشوفان والحبوب الأخرى - ما مجموعه 19 سلعة.
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العالم
العالم

بيلاروسيا تحظر تصدير الحبوب من أراضيها لمدة نصف سنة

05:08 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أصدرت الحكومة البيلاروسية، اليوم السبت، مرسوما يقضي بفرض حظر على تصدير الحبوب من البلاد ابتداءً من 24 سبتمبر/ أيلول، وذلك لمدة ستة أشهر كاملة.
وجاء في المرسوم الصادر عن الحكومة البيلاروسية: " تم فرض حظر مؤقت على التصدير الحبوب والسلع من أراضي الجمهورية البيلاروسية إلى الدول الأخرى".
وأشار المرسوم إلى إصدار قوائم خاصة بالسلع والحبوب المحظور تصديرها إلى الخارج لمدة ستة أشهر، حيث يسمح لبعض المنتجات التي تم الموافقة عليها تصديرها ضمن حدود دول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، أما خارج الإقليم الجمركي لهذه الدول فهناك حظر مؤقت لمدة ستة أشهر".
وتشمل قائمة السلع المحظور تصديرها القمح والجاودار والشعير والذرة والحنطة السوداء والشوفان والحبوب الأخرى - ما مجموعه 19 سلعة.
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