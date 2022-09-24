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تبون: الاهتمام بالمواطن يؤسس دولة المساواة في الجزائر
تبون: الاهتمام بالمواطن يؤسس دولة المساواة في الجزائر
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الاهتمام بالمواطنين يمثل أساسا لتكريس دولة المساواة، مشيرا إلى أن المواطن هو أساس الجمهورية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:18+0000
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وشدد تبون، على أهمية التكفل باحتياجات المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت ضمن توجيهاته خلال لقاء الحكومة بالولاة، اليوم السبت.وأوضح الرئيس الجزائري أن الولاة يمثلون "ركيزة أولى للدولة" في التكفل بانشغالات المواطنين خاصة فيما وصفه بـ "مناطق الظل"، التي وعد بإغلاق ملفها بحلول بداية العام الجديد.وتحدث تبون عن "دور مؤسسات الدولة في ستينية استعادة السيادة الوطنية"، في إشارة إلى نهاية الاحتلال الفرنسي للجزائر، مؤكدا أن جيشها الحالي هو "سليل جيش التحرير".كما أشار الرئيس الجزائري إلى أهمية دعم الشباب وتوجيه الولاة بضرورة التواصل معهم.
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

تبون: الاهتمام بالمواطن يؤسس دولة المساواة في الجزائر

20:18 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الاهتمام بالمواطنين يمثل أساسا لتكريس دولة المساواة، مشيرا إلى أن المواطن هو أساس الجمهورية.
وشدد تبون، على أهمية التكفل باحتياجات المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت ضمن توجيهاته خلال لقاء الحكومة بالولاة، اليوم السبت.
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وأوضح الرئيس الجزائري أن الولاة يمثلون "ركيزة أولى للدولة" في التكفل بانشغالات المواطنين خاصة فيما وصفه بـ "مناطق الظل"، التي وعد بإغلاق ملفها بحلول بداية العام الجديد.
وتابع: "الجزائر دولة شعبية وشعارها الديمقراطية الشعبية، التي تقتضي التكفل بجميع المواطنين".
وتحدث تبون عن "دور مؤسسات الدولة في ستينية استعادة السيادة الوطنية"، في إشارة إلى نهاية الاحتلال الفرنسي للجزائر، مؤكدا أن جيشها الحالي هو "سليل جيش التحرير".
كما أشار الرئيس الجزائري إلى أهمية دعم الشباب وتوجيه الولاة بضرورة التواصل معهم.
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