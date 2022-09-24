https://sputnikarabic.ae/20220924/تبون-الاهتمام-بالمواطن-يؤسس-دولة-المساواة-في-الجزائر-1068196035.html
تبون: الاهتمام بالمواطن يؤسس دولة المساواة في الجزائر
تبون: الاهتمام بالمواطن يؤسس دولة المساواة في الجزائر
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الاهتمام بالمواطنين يمثل أساسا لتكريس دولة المساواة، مشيرا إلى أن المواطن هو أساس الجمهورية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:18+0000
2022-09-24T20:18+0000
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العالم العربي
الجزائر
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وشدد تبون، على أهمية التكفل باحتياجات المواطنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت ضمن توجيهاته خلال لقاء الحكومة بالولاة، اليوم السبت.وأوضح الرئيس الجزائري أن الولاة يمثلون "ركيزة أولى للدولة" في التكفل بانشغالات المواطنين خاصة فيما وصفه بـ "مناطق الظل"، التي وعد بإغلاق ملفها بحلول بداية العام الجديد.وتحدث تبون عن "دور مؤسسات الدولة في ستينية استعادة السيادة الوطنية"، في إشارة إلى نهاية الاحتلال الفرنسي للجزائر، مؤكدا أن جيشها الحالي هو "سليل جيش التحرير".كما أشار الرئيس الجزائري إلى أهمية دعم الشباب وتوجيه الولاة بضرورة التواصل معهم.
https://sputnikarabic.ae/20220627/تبون-يستقبل-في-مقر-إقامته-الطفل-الأمريكي-صديق-الجزائر-1064296028.html
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العالم العربي, الجزائر
تبون: الاهتمام بالمواطن يؤسس دولة المساواة في الجزائر
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الاهتمام بالمواطنين يمثل أساسا لتكريس دولة المساواة، مشيرا إلى أن المواطن هو أساس الجمهورية.
وشدد تبون، على أهمية التكفل باحتياجات المواطنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت ضمن توجيهاته خلال لقاء الحكومة بالولاة، اليوم السبت.
وأوضح الرئيس الجزائري أن الولاة يمثلون "ركيزة أولى للدولة" في التكفل بانشغالات المواطنين خاصة فيما وصفه بـ "مناطق الظل"، التي وعد بإغلاق ملفها بحلول بداية العام الجديد.
وتابع: "الجزائر
دولة شعبية وشعارها الديمقراطية الشعبية، التي تقتضي التكفل بجميع المواطنين".
وتحدث تبون عن "دور مؤسسات الدولة في ستينية استعادة السيادة الوطنية"، في إشارة إلى نهاية الاحتلال الفرنسي
للجزائر، مؤكدا أن جيشها الحالي هو "سليل جيش التحرير".
كما أشار الرئيس الجزائري إلى أهمية دعم الشباب وتوجيه الولاة بضرورة التواصل معهم.