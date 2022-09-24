https://sputnikarabic.ae/20220924/تركمانستان-تسعى-إلى-تعاون-أوسع-مع-الاتحاد-الاوروبي-عبر-قطاعات-متعددة-1068176358.html
تركمانستان تسعى إلى تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي عبر قطاعات متعددة
تركمانستان تسعى إلى تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي عبر قطاعات متعددة
تعتزم تركمانستان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي كجزء من سياستها الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة "تركمانستان نيترالني" (تركمانستان المحايدة)... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T13:19+0000
2022-09-24T13:19+0000
2022-09-24T13:20+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1050183276_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_e5214246e8c9eaaa7741c9b9e2dcc5b2.jpg
وذكرت الصحيفة أن نائب رئيس وزراء تركمانستان ووزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف طرحا في جلسة حكومية مؤخرا عددا من المقترحات للرئيس سيردار بيردي محمدوف لتكثيف شراكة البلاد مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق.يعد تعزيز المشاركة البناءة مع الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي إحدى أولويات تركمانستان، مع التركيز بشكل خاص على الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. كما تناولت جلسة الحكومة جدوى توسيع التعاون داخل اللجنة المشتركة بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي، وشكل الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والحوار بين البرلمانات بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي.كما استعرض رئيس الدولة مقترحات بشأن تكثيف التعاون بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي في التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات والمجالات الإنسانية والثقافية والبيئية، فضلا عن ترسيخ الأسس القانونية للشراكة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1050183276_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_54f65f9e167cedec6edaba6f36f9f8e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركمانستان تسعى إلى تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي عبر قطاعات متعددة
13:19 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
تعتزم تركمانستان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي كجزء من سياستها الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة "تركمانستان نيترالني" (تركمانستان المحايدة) الحكومية، اليوم السبت.
وذكرت الصحيفة أن نائب رئيس وزراء تركمانستان ووزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف طرحا في جلسة حكومية مؤخرا عددا من المقترحات للرئيس سيردار بيردي محمدوف لتكثيف شراكة البلاد مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق.
يعد تعزيز المشاركة البناءة مع الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي إحدى أولويات تركمانستان، مع التركيز بشكل خاص على الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. كما تناولت جلسة الحكومة جدوى توسيع التعاون داخل اللجنة المشتركة بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي، وشكل الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والحوار بين البرلمانات بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي.
كما استعرض رئيس الدولة مقترحات بشأن تكثيف التعاون بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي في التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات والمجالات الإنسانية والثقافية والبيئية، فضلا عن ترسيخ الأسس القانونية للشراكة.