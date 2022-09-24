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https://sputnikarabic.ae/20220924/تركمانستان-تسعى-إلى-تعاون-أوسع-مع-الاتحاد-الاوروبي-عبر-قطاعات-متعددة-1068176358.html
تركمانستان تسعى إلى تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي عبر قطاعات متعددة
تركمانستان تسعى إلى تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي عبر قطاعات متعددة
تعتزم تركمانستان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي كجزء من سياستها الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة "تركمانستان نيترالني" (تركمانستان المحايدة)... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T13:19+0000
2022-09-24T13:20+0000
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وذكرت الصحيفة أن نائب رئيس وزراء تركمانستان ووزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف طرحا في جلسة حكومية مؤخرا عددا من المقترحات للرئيس سيردار بيردي محمدوف لتكثيف شراكة البلاد مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق.يعد تعزيز المشاركة البناءة مع الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي إحدى أولويات تركمانستان، مع التركيز بشكل خاص على الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. كما تناولت جلسة الحكومة جدوى توسيع التعاون داخل اللجنة المشتركة بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي، وشكل الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والحوار بين البرلمانات بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي.كما استعرض رئيس الدولة مقترحات بشأن تكثيف التعاون بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي في التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات والمجالات الإنسانية والثقافية والبيئية، فضلا عن ترسيخ الأسس القانونية للشراكة.
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العالم

تركمانستان تسعى إلى تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي عبر قطاعات متعددة

13:19 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف
الرئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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تعتزم تركمانستان تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي كجزء من سياستها الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة "تركمانستان نيترالني" (تركمانستان المحايدة) الحكومية، اليوم السبت.
وذكرت الصحيفة أن نائب رئيس وزراء تركمانستان ووزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف طرحا في جلسة حكومية مؤخرا عددا من المقترحات للرئيس سيردار بيردي محمدوف لتكثيف شراكة البلاد مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق.
يعد تعزيز المشاركة البناءة مع الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي إحدى أولويات تركمانستان، مع التركيز بشكل خاص على الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. كما تناولت جلسة الحكومة جدوى توسيع التعاون داخل اللجنة المشتركة بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي، وشكل الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والحوار بين البرلمانات بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي.
كما استعرض رئيس الدولة مقترحات بشأن تكثيف التعاون بين تركمانستان والاتحاد الأوروبي في التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل والاتصالات والمجالات الإنسانية والثقافية والبيئية، فضلا عن ترسيخ الأسس القانونية للشراكة.
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