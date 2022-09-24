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https://sputnikarabic.ae/20220924/تظهر-قدرة-غير-مسبوقة-على-المناورة-معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---20-1068181458.html
تظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة... معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"
تظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة... معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"
طورت الصين طائرة الهيمنة الجوية "جي - 20"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام دخلت الخدمة عام 2017. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:48+0000
2022-09-24T15:48+0000
رصد عسكري
الصين
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وأصبحت "جي - 20" أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين لتواكب مقاتلات الهيمنة الجوية الأخرى في العالم، ويطلق عليها "النسر الأسود"، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.وتم تصميم الطائرة لتجمع العديد من صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، وأبرزها الهيكل الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، إضافة إلى الصفات الشبحية، التي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية.ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تطويرها بواسطة شركة "تشينغدو" ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2017، ولا يستخدمها سوى الجيش الصيني.ويمكن للطائرة أن تخوض معارك جوية ضد طائرات معادية بما تملكه من تسليح يضم مدافع رشاشة وصواريخ (جو - جو).كما يمكنها تنفيذ المهام الاعتراضية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي.ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جي - 20"؟ما هو تسليح "جي - 20"؟تمتلك المقاتلة الصينية "جي - 20" تسليحا متنوعا يضم صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" وقنابل موجهة بالليزر، إضافة لمدفع رشاش داخلي.ولفت الموقع إلى أنه تم تجهيز الطائرة بـ 8 نقاط تعليق خارجية على بدن الطائرة لتكون قادرة على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.ويوجد من المقاتلة الصينية 5 نسخ هي:ما هي قدرات "جي - 20"؟تواصل الصين تطوير مقاتلتها الشبحية "جي - 20"، التي ظهرت مؤخرا خلال إحدى العروض الجوية لتظهر قدرات غير مسبوقة على المناورة، حسبما تقول مجلة "ميليتاري ووتش"، التي أشارت إلى أنها تمتلك محرك ذو قدرة دفع هائلة.ولفتت المجلة إلى أن الطائرة أظهرت قدرة عالية تنفيذ مناورات في غاية الصعوبة خلال التحليق بسرعة منخفضة، مشيرة إلى أن هذا الأمر فسره بعض المختصين بأن مصممي الطائرة الصينيين بدؤوا مرحلة دمج لمحركات توجيه الطائرة.
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

تظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة... معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"

15:48 GMT 24.09.2022
© AP Photo / Kin Cheungطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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طورت الصين طائرة الهيمنة الجوية "جي - 20"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام دخلت الخدمة عام 2017.
وأصبحت "جي - 20" أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين لتواكب مقاتلات الهيمنة الجوية الأخرى في العالم، ويطلق عليها "النسر الأسود"، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
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وتم تصميم الطائرة لتجمع العديد من صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، وأبرزها الهيكل الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، إضافة إلى الصفات الشبحية، التي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية.
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ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تطويرها بواسطة شركة "تشينغدو" ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2017، ولا يستخدمها سوى الجيش الصيني.
© AP Photo / Anonymousطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
© AP Photo / Anonymous
ويمكن للطائرة أن تخوض معارك جوية ضد طائرات معادية بما تملكه من تسليح يضم مدافع رشاشة وصواريخ (جو - جو).
كما يمكنها تنفيذ المهام الاعتراضية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جي - 20"؟

الطول: 23 مترا.
المسافة بين طرفي الجناحين: 15 مترا.
الارتفاع: 5 أمتار.
وزن الطائرة فارغة: 17.6 طنا.
أقصى وزن إقلاع بكامل الحمولة: 35 طنا.
السرعة القصوى: 2100 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 18 ألف متر.
مدى الطيران: 3400 كلم.
تصل لارتفاع 18 كلم في دقيقة.

ما هو تسليح "جي - 20"؟

تمتلك المقاتلة الصينية "جي - 20" تسليحا متنوعا يضم صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" وقنابل موجهة بالليزر، إضافة لمدفع رشاش داخلي.
© AP Photo / Ng Han Guanطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
© AP Photo / Ng Han Guan
ولفت الموقع إلى أنه تم تجهيز الطائرة بـ 8 نقاط تعليق خارجية على بدن الطائرة لتكون قادرة على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.

ويوجد من المقاتلة الصينية 5 نسخ هي:

"جي - 20" النسخة الأولى.
"جي - 20 إيه".
"جي - 20 بي".
"جي - 20 إس".
"جي - 20 إيه إس".

ما هي قدرات "جي - 20"؟

تواصل الصين تطوير مقاتلتها الشبحية "جي - 20"، التي ظهرت مؤخرا خلال إحدى العروض الجوية لتظهر قدرات غير مسبوقة على المناورة، حسبما تقول مجلة "ميليتاري ووتش"، التي أشارت إلى أنها تمتلك محرك ذو قدرة دفع هائلة.
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ولفتت المجلة إلى أن الطائرة أظهرت قدرة عالية تنفيذ مناورات في غاية الصعوبة خلال التحليق بسرعة منخفضة، مشيرة إلى أن هذا الأمر فسره بعض المختصين بأن مصممي الطائرة الصينيين بدؤوا مرحلة دمج لمحركات توجيه الطائرة.
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