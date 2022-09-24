https://sputnikarabic.ae/20220924/تظهر-قدرة-غير-مسبوقة-على-المناورة-معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جي---20-1068181458.html

تظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة... معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"

تظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة... معلومات عن المقاتلة الصينية "جي - 20"

طورت الصين طائرة الهيمنة الجوية "جي - 20"، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية، وهي مقاتلة متعددة المهام دخلت الخدمة عام 2017. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T15:48+0000

2022-09-24T15:48+0000

2022-09-24T15:48+0000

رصد عسكري

الصين

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وأصبحت "جي - 20" أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين لتواكب مقاتلات الهيمنة الجوية الأخرى في العالم، ويطلق عليها "النسر الأسود"، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.وتم تصميم الطائرة لتجمع العديد من صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، وأبرزها الهيكل الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، إضافة إلى الصفات الشبحية، التي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية.ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تطويرها بواسطة شركة "تشينغدو" ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2017، ولا يستخدمها سوى الجيش الصيني.ويمكن للطائرة أن تخوض معارك جوية ضد طائرات معادية بما تملكه من تسليح يضم مدافع رشاشة وصواريخ (جو - جو).كما يمكنها تنفيذ المهام الاعتراضية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي.ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جي - 20"؟ما هو تسليح "جي - 20"؟تمتلك المقاتلة الصينية "جي - 20" تسليحا متنوعا يضم صواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" وقنابل موجهة بالليزر، إضافة لمدفع رشاش داخلي.ولفت الموقع إلى أنه تم تجهيز الطائرة بـ 8 نقاط تعليق خارجية على بدن الطائرة لتكون قادرة على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة.ويوجد من المقاتلة الصينية 5 نسخ هي:ما هي قدرات "جي - 20"؟تواصل الصين تطوير مقاتلتها الشبحية "جي - 20"، التي ظهرت مؤخرا خلال إحدى العروض الجوية لتظهر قدرات غير مسبوقة على المناورة، حسبما تقول مجلة "ميليتاري ووتش"، التي أشارت إلى أنها تمتلك محرك ذو قدرة دفع هائلة.ولفتت المجلة إلى أن الطائرة أظهرت قدرة عالية تنفيذ مناورات في غاية الصعوبة خلال التحليق بسرعة منخفضة، مشيرة إلى أن هذا الأمر فسره بعض المختصين بأن مصممي الطائرة الصينيين بدؤوا مرحلة دمج لمحركات توجيه الطائرة.

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