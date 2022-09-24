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https://sputnikarabic.ae/20220924/تعيين-ميخائيل-ميزينتسيف-نائبا-لوزير-الدفاع-الروسي-ومسؤولا-عن-الخدمات-اللوجستية-في-الجيش-الروسي-1068169555.html
تعيين ميخائيل ميزينتسيف نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش
تعيين ميخائيل ميزينتسيف نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T10:03+0000
2022-09-24T10:19+0000
روسيا
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: "تم تعيين العقيد ميخائيل ميزينتسيف نائبا لوزير الدفاع في الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية".وأكد البيان أن "الجنرال دميتري بولغاكوف أقيل من منصبه، وذلك بسبب نقله إلى وظيفة أخرى".وشغل ميزينتسيف سابقًا منصب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا.
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تعيين ميخائيل ميزينتسيف نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش

10:03 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 10:19 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . ali hashem
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، نائبا لوزير الدفاع الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية في الجيش.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا وجاء فيه: "تم تعيين العقيد ميخائيل ميزينتسيف نائبا لوزير الدفاع في الروسي ومسؤولا عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية".
وأكد البيان أن "الجنرال دميتري بولغاكوف أقيل من منصبه، وذلك بسبب نقله إلى وظيفة أخرى".
وشغل ميزينتسيف سابقًا منصب رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا.
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