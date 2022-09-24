https://sputnikarabic.ae/20220924/تفاصيل-الحظر-البيلاروسي-للحبوب-19-نوعا-1068168571.html
تفاصيل الحظر البيلاروسي للحبوب... 19 نوعا
تفاصيل الحظر البيلاروسي للحبوب... 19 نوعا
قرر مجلس الوزراء البيلاروسي فرض حظر على صادرات الحبوب لمدة ستة أشهر، تشمل 19 نوعا منها يأتي القمح في مقدمتها. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T09:42+0000
2022-09-24T09:42+0000
2022-09-24T09:42+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وفقا لبيان نشرته الحكومة البيلا روسية عبر موقعها الإلكتروني، فقد فرضت حظرا على صادرات الحبوب لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم السبت، وفقا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء البيلاروسي.ونص البيان على "فرض حظر مؤقت على التصدير خارج جمهورية بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (المشار إليه فيما يلي بـ EAEU) للسلع وفقًا للقائمة الواردة في الملحق بغض النظر عن بلد المنشأ (المشار إليها فيما يلي - البضائع) ؛ خارج المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في جمهورية بيلاروسيا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للبضائع عند وضعها تحت الإجراءات الجمركية للتصدير والتصدير المؤقت والمعالجة خارج المنطقة الجمركية وإعادة التصدير".يشمل الحظر أيضًا البضائع الخاضعة للإجراءات الجمركية في بيلاروسيا قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ، والتي سيتم تصديرها الفعلي بعد أن يتم العمل بالحظر.وأكد البيان أن هذا الإجراء "لا ينطبق على السلع المصدرة خارج جمهورية بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية إلى الدول الأجنبية بناءً على قرارات الحكومة البيلاروسية، وكذلك الإمدادات".ولفت البيان إلى أن تعليمات صدرت لوزارة الخارجية البيلاروسية من أجل تقديم تدبير مماثل في المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للنظر فيه من قبل اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية.طالع أيضا: زيلينسكي: أوكرانيا غير مستعدة لتصدير الحبوب عبر بيلاروسيا
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أخبار بيلاروسيا اليوم
تفاصيل الحظر البيلاروسي للحبوب... 19 نوعا
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قرر مجلس الوزراء البيلاروسي فرض حظر على صادرات الحبوب لمدة ستة أشهر، تشمل 19 نوعا منها يأتي القمح في مقدمتها.
مينسك - سبوتنيك. وفقا لبيان نشرته الحكومة البيلا روسية عبر موقعها الإلكتروني، فقد فرضت حظرا على صادرات الحبوب لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم السبت، وفقا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء البيلاروسي.
ونص البيان على "فرض حظر مؤقت على التصدير خارج جمهورية
بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (المشار إليه فيما يلي بـ EAEU) للسلع وفقًا للقائمة الواردة في الملحق بغض النظر عن بلد المنشأ (المشار إليها فيما يلي - البضائع) ؛ خارج المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في جمهورية بيلاروسيا إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للبضائع عند وضعها تحت الإجراءات الجمركية للتصدير والتصدير المؤقت والمعالجة خارج المنطقة الجمركية وإعادة التصدير".
وتحتوي القائمة التي تم حظر تصديرها على 19 عنصرًا، بما في ذلك القمح والجاودار والشعير والذرة والدخن والحنطة السوداء والشوفان والحبوب الأخرى.
يشمل الحظر أيضًا البضائع الخاضعة للإجراءات الجمركية في بيلاروسيا قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ، والتي سيتم تصديرها الفعلي بعد أن يتم العمل بالحظر.
وأكد البيان أن هذا الإجراء
"لا ينطبق على السلع المصدرة خارج جمهورية بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية إلى الدول الأجنبية بناءً على قرارات الحكومة البيلاروسية، وكذلك الإمدادات".
وأوضح أن هذه السلع "يتم نقلها في شحنات الترانزيت الدولية التي تبدأ وتنتهي خارج المنطقة الجمركية في EAEU؛ ويتم شحنها كجزء من عبور دولي يبدأ خارج الإقليم الجمركي لـ EAEU وينتهي في أراضي دولة عضو في EAEU ؛ تخضع لإجراءات جمركية في دولة عضو في EAEU غير جمهورية وتنقل بيلاروسيا عبر أراضي جمهورية بيلاروسيا".
ولفت البيان إلى أن تعليمات صدرت لوزارة الخارجية البيلاروسية من أجل تقديم تدبير مماثل في المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للنظر فيه من قبل اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية.