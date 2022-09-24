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https://sputnikarabic.ae/20220924/توضيح-جديد-من-الجوازات-السعودية-حول-غرامة-بدل-فاقد-لهوية-مقيم-للوافدين--1068171080.html
توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية توضيحا حول الغرامة التي تم إقرارها عند استخراج "بدل فاقد" لهوية مقيم. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:04+0000
2022-09-24T11:04+0000
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ووفقا لما أوردته جريدة "عكاظ" السعودية، أكدت "الجوازات السعودية" فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي، على طالبي بدل فاقد لرخصة هوية مقيم، مشترطة لفرضها أن تكون المدة المتبقية في الهوية المفقودة سنة أو أقل، لافتة إلى أن طريقة سداد تلك الغرامة تتم من خلال نظام "سداد".وعن إجراءات استخراج بدل فاقد، أوضحت ضرروة "إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة".وأشارت أيضا إلى وجوب "إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه"، إضافة إلى "إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة بشرط أن يكون ساريا، مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت، ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات".طالع أيضا: السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
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أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي

توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين

11:04 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / -
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أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية توضيحا حول الغرامة التي تم إقرارها عند استخراج "بدل فاقد" لهوية مقيم.
ووفقا لما أوردته جريدة "عكاظ" السعودية، أكدت "الجوازات السعودية" فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي، على طالبي بدل فاقد لرخصة هوية مقيم، مشترطة لفرضها أن تكون المدة المتبقية في الهوية المفقودة سنة أو أقل، لافتة إلى أن طريقة سداد تلك الغرامة تتم من خلال نظام "سداد".
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وعن إجراءات استخراج بدل فاقد، أوضحت ضرروة "إبلاغ الجهة المختصة بالجوازات أو الشرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة جوازات عن فقدان رخصة الإقامة".
وأشارت أيضا إلى وجوب "إحضار خطاب من صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم لمدير إدارة الجوازات موضحا فيه أسباب فقدان رخصة الإقامة والمكان الذي فقدت فيه"، إضافة إلى "إحضار جواز سفر الوافد المستفيد من الإقامة بشرط أن يكون ساريا، مع صورة من رخصة الإقامة المفقودة إن وجدت، ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بالفقدان والموجود لدى إدارة الجوازات".
طالع أيضا: السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
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