https://sputnikarabic.ae/20220924/جامعة-طهران-تغلق-أبوابها-وتقرر-التدريس-عن-بعد-مع-اتساع-الاحتجاجات-1068176030.html

جامعة طهران تغلق أبوابها وتقرر التدريس عن بعد مع اتساع الاحتجاجات

جامعة طهران تغلق أبوابها وتقرر التدريس عن بعد مع اتساع الاحتجاجات

قررت جامعة طهران الإيرانية، اليوم السبت، إغلاق أبوابها وتسيير العملية التعليمية، عن بعد مع اتساع موجة الاحتجاجات. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T13:17+0000

2022-09-24T13:17+0000

2022-09-24T13:17+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102887/34/1028873426_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_c3c917070163f56d5b73a401e8ddba71.jpg

أفادت قناة "العربية" بأن جامعة طهران قررت إغلاق أبوابها للتدريس عن بعد، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات، وقيام الأمن الإيراني بالتصدي لمسيرة طلابية احتجاجية في جامعة طهران.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، "اعتقال 739 شخصا في محافظة كيلان شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة"، مؤكدة مقتل 35 شخصا.وقال قائد شرطة محافظة كيلان شمالي إيران، إن "القوات الأمنية اعتقلت 739 شخصا في المحافظة شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة، بينهم أكثر من 60 من النساء".ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر غير رسمية، قولها إن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في البلاد ارتفع إلى 35 منذ اندلاعها قبل أكثر من أسبوع.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وتقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، إلا أن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار العالم الآن