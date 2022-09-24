https://sputnikarabic.ae/20220924/رئيس-المجلس-الأوروبي-على-أوروبا-إصدار-تأشيرات-إنسانية-للروس-وسط-التعبئة-الجزئية-1068173185.html
رئيس المجلس الأوروبي: على أوروبا إصدار تأشيرات إنسانية للروس وسط التعبئة الجزئية
رئيس المجلس الأوروبي: على أوروبا إصدار تأشيرات إنسانية للروس وسط التعبئة الجزئية
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: على الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات دخول إنسانية للروس في الوقت الذي تعلن فيه موسكو عن تعبئة جزئية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:58+0000
2022-09-24T11:58+0000
2022-09-24T11:58+0000
العالم
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وقال ميشيل في حديث لصحيفة "بوليتيكو": "من حيث المبدأ، أعتقد أنه... [ينبغي] على الاتحاد الأوروبي أن يستضيف أولئك المعرضين للخطر بسبب آرائهم السياسية... أوافق على فكرة أنه ينبغي علينا التعاون والتنسيق بسرعة كبيرة لأن هذه حقيقة جديدة - هذه التعبئة الجزئية".كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المفوضية الأوروبية ستناقش على المستوى الفني الإجراءات المحتملة على حدودها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا والتعبئة الجزئية في روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس المجلس الأوروبي: على أوروبا إصدار تأشيرات إنسانية للروس وسط التعبئة الجزئية
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: على الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات دخول إنسانية للروس في الوقت الذي تعلن فيه موسكو عن تعبئة جزئية.
وقال ميشيل في حديث لصحيفة "بوليتيكو": "من حيث المبدأ، أعتقد أنه... [ينبغي] على الاتحاد الأوروبي أن يستضيف أولئك المعرضين للخطر بسبب آرائهم السياسية... أوافق على فكرة أنه ينبغي علينا التعاون والتنسيق بسرعة كبيرة لأن هذه حقيقة جديدة - هذه التعبئة الجزئية".
كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المفوضية الأوروبية ستناقش على المستوى الفني الإجراءات المحتملة على حدودها فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا والتعبئة الجزئية في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول، التعبئة الجزئية
في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.