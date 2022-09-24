https://sputnikarabic.ae/20220924/روبوت-السائل-المغناطيسي-وطحالب-الأرض-في-ضوء-نجم-آخر-وأسرار-الجينات-المتنقلة-1068191956.html

روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة

روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة

اكتشاف ربما يزيد فهمنا لآلية التهام الثقوب السوداء للمواد من حولها؛ فلمدة ساعتين تقريبا، رصد العلماء فقاعة من الإلكترونات شديدة السخونة تدور حول ثقب أسود هائل... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T18:28+0000

2022-09-24T18:28+0000

2022-09-24T18:28+0000

مرايا العلوم

راديو

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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة

تجارب جديدة تُظهر أنه يمكن أن تعيش طحالب الأرض والبكتيريا تحت ضوء نجم آخر مع التثبت من وجود العناصر الأساسية للحياة فيها وعلى رأسها الفوسفور.إلى نص الحلقة من برنامج "مرايا العلوم":كشفت إعادة تحليل حبيبات الصخور الجليدية من حلقة زحل - التي تغذيها أعمدة الجليد من قمر إنسيلادوس - عن وجود الفوسفور، وهو العنصر الأساسي الوحيد للحياة الذي لم يتم التمكن من رصده بالفعل قبل ذلك.تقول دراسة جديدة أنه يوجد ما لا يقل عن 20 مليون مليار نملة على كوكب الأرض، على ما أظهرت دراسة جديدة توفر تقديرا قد يكون أقل من العدد الحقيقي لهذه الحشرات.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الذي نعرفه عن جيناتنا وما الذي لا نعرفه، فضلا عن كيفية تأثير جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحدة من الرواد في استكشاف آفاق العلم وتقديم خدمات جليلة للبشرية، ومنهم باربرا مكلنتوك عالمة النبات والأحياء والكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء عام 1983 لجهودها في الوراثة الخلوية واكتشافها العناصر الجينية المتنقلة ومسؤوليتها عن طمس الخصائص أو إظهارها.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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