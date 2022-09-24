https://sputnikarabic.ae/20220924/سجل-حافل-ورسائل-مهمة-ما-وراء-تكليف-أول-امرأة-برئاسة-هيئة-حقوق-الإنسان-السعودية-1068189058.html

سجل حافل ورسائل مهمة... ما وراء تكليف أول امرأة برئاسة هيئة حقوق الإنسان السعودية

سجل حافل ورسائل مهمة... ما وراء تكليف أول امرأة برئاسة هيئة حقوق الإنسان السعودية

حمل قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الدكتورة هلال التويجري، في منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان، رسائل عدة على المستويين الداخلي والخارجي. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T17:51+0000

2022-09-24T17:51+0000

2022-09-24T17:51+0000

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم الخميس، أمرين ملكيين للعاهل السعودي الأول تضمن إعفاء عواد بن صالح العواد، من منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.يرى مراقبون أن تعيين التويجري على رأس الهيئة يؤكد مضي المملكة قدما في تمكين المرأة بشكل جاد وفاعل في جميع الأماكن، وأن ملف حقوق الإنسان في المملكة لم يعد متاحا للتوظيف السياسي من قبل المنظمات التي اعتادت توظيف الملف في مواقف عدة.في البداية، يقول أستاذ القانون السعودي أصيل الجعيد، إن القيادة السعودية مكنت المرأة ومنحتها الأدوات اللازمة لتكون الشريك الفاعل في البناء الاقتصادي وفقا للرؤية الوطنية 2030.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية لا تميز بين امرأة ورجل، أمام القانون والفرص الوظيفية أو القيادية.ويرى أن تعيين الدكتورة هلا التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، يعد خطوة متميزة، في ظل السجل الحافل أكاديميا واجتماعيا لـ"التويجري"، وأنها ساهمت في العديد من اللجان وقيادة الفرق المتخصصة.ولفت إلى أن المنظمات التي تهاجم المملكة في ملف حقوق الإنسان مسيسة، وأن الاطلاع على أكبر المانحين والممولين يكشف أجندتها، وأن ذلك لم يعد ذلك خفيا على الساحة الدولية.وشدد على أن "وجود قدوات قيادية نسائية سعودية على مستوى الدولة محفز كبير للشابات السعوديات للعمل بجد واجتهاد وصناعة مستقبل أفضل".من ناحيتها، قالت الكاتبة السعودية فاطمة المزيني، إن الخطوة جاءت بعد سلسلة من التشريعات التي انعكست إيجابا على حقوق المرأة السعودية.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن اختيار الدكتورة هلا التويجري لتحمل هذه المسؤولية هو دليل على الثقة الكبيرة بمنجزات المرأة السعودية وكفاءتها وقدرتها على أداء دور فاعل في ملفات حقوق الإنسان.ولفتت إلى أن ملف حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية لم يعد متاحا للتوظيف السياسي من قبل المنظمات الغربية، وأن المملكة قطعت شوطا كبيرا في حماية حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في المجتمع.وترى أن اختيار الدكتورة هلا التويجري يعد إشارة للجميع، تفيد بأن الحكومة السعودية ماضية في ترسيخ ثقافة حقوقية مستمدة من احتياجات المجتمع الحقيقية وقيمه الأصيلة.فيما أشارت الكاتبة السعودية إيمان محمد إلى أن تعيين سيدة على رأس هيئة حقوق الانسان خطوة طبيعية في مسار مشروع التمكين والاعتدال الديني.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن مشروع التمكين هدفه الأساسي تحقيق المساواة التكاملية بين الجنسين، مع مراعاة خصائص كل منهما لتحقيق العدل في المقام الأول، وإعطاء المرأة فرصة للمساهمة في النمو الاقتصادي.وترى أن أهم رسالة يقدمها هذا التمكين للعالم، هي الصورة المعتدلة للإسلام الذي أساء له البعض تحت لواء الدين ودعم الإرهاب والتطرف، الذي لا علاقة للإسلام به، حسب قولها.من هي هلال التويجريشغلت الدكتورة هلا التويجري منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية منذ يونيو/حزيران 2017، وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل/نيسان 2021.وهي من مواليد عام 1974 تهتم بقضية تمكين المرأة وتوظيف طاقاتها والعمل على تطويرها وارتفاع فرص العمل المخصصة للنساء مع رؤية المملكة 2030 وحصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود، وعملت معيدة بعد حصولها على درجة الماجستير بالجامعة نفسها، ونالت التويجري في 2021 وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.وتولت التويجري مناصب عده أبرزها، وكيلة اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، ورئيس مجلس شؤون المرأة السعودية، وتمثيل دور المرأة في الأمم المتحدة لدعم المرأة، أمين عام شؤون الأسرة في السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20220922/السعودية-أمر-ملكي-بتعيين-امرأة-لأول-مرة-رئيسا-لهيئة-حقوق-الإنسان-1068094773.html

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