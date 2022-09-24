https://sputnikarabic.ae/20220924/سفير-قطر-في-برلين-زيارة-المستشار-الألماني-للدوحة-تعكس-مستوى-العلاقات-الثنائية-المتميز-1068196578.html
سفير قطر في برلين: زيارة المستشار الألماني للدوحة تعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميز
سفير قطر في برلين: زيارة المستشار الألماني للدوحة تعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميز
أكد عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير قطر لدى برلين، أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، غدا الأحد، للدوحة تعكس "المستوى المتميز الذي وصلت إليه... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:37+0000
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وأشارت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، إلى زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى برلين، في شهر أيار/مايو الماضي، وتوقيع 3 اتفاقيات في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار.وأفاد عبدالله بن سعود آل ثاني بأن استثمارات قطر السيادية والخاصة تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في ألمانيا، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي، ووصول عدد الشركات الألمانية التي تسهم في تطوير الاقتصاد القطري إلى 300 شركة في مجالات مختلفة.وشدد الدبلوماسي القطري على أن "الوضع الحالي المليء بالأزمات والنزاعات في جميع أنحاء العالم، خاصة نقص الطاقة ووضع الأمن الغذائي وارتفاع معدلات التضخم، يتطلب تفعيل آليات التعاون والتشاور المستمر بين قيادتي الدولتين".ويذكر أن المستشار الألماني قد وصل، اليوم السبت، إلى السعودية، في أول محطة ضمن رحلة إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة تحالفات جديدة.
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العالم العربي, قطر, أخبار ألمانيا
العالم العربي, قطر, أخبار ألمانيا
سفير قطر في برلين: زيارة المستشار الألماني للدوحة تعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميز
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أكد عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير قطر لدى برلين، أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، غدا الأحد، للدوحة تعكس "المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين على الأصعدة كافة".
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، إلى زيارة أمير قطر
، تميم بن حمد آل ثاني، إلى برلين، في شهر أيار/مايو الماضي، وتوقيع 3 اتفاقيات في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار.
وأفاد عبدالله بن سعود آل ثاني بأن استثمارات قطر السيادية والخاصة تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في ألمانيا، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي، ووصول عدد الشركات الألمانية
التي تسهم في تطوير الاقتصاد القطري إلى 300 شركة في مجالات مختلفة.
وشدد الدبلوماسي القطري على أن "الوضع الحالي المليء بالأزمات والنزاعات في جميع أنحاء العالم، خاصة نقص الطاقة ووضع الأمن الغذائي وارتفاع معدلات التضخم، يتطلب تفعيل آليات التعاون والتشاور المستمر بين قيادتي الدولتين".
ويذكر أن المستشار الألماني قد وصل، اليوم السبت، إلى السعودية، في أول محطة ضمن رحلة إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة تحالفات جديدة.