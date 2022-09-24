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https://sputnikarabic.ae/20220924/سلطات-مقاطعة-خيرسون-تتوقع-إقبالا-كثيفا-على-مراكز-الاستفتاء-خلال-اليوم-الثاني-1068165170.html
سلطات مقاطعة خيرسون تتوقع إقبالا كثيفا على مراكز الاستفتاء خلال اليوم الثاني
سلطات مقاطعة خيرسون تتوقع إقبالا كثيفا على مراكز الاستفتاء خلال اليوم الثاني
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، عن بدء اليوم الثاني من الاستفتاء بشأن انضمام المناطق المحررة إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يكون... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T07:15+0000
2022-09-24T07:15+0000
العالم
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بدأ كل شيء في موعده عند الساعة الثامنة صباحًا حيث انتشرت جميع اللجان الانتخابية المحلية البالغ عددها 198 لجنة على الطرقات، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال جماهيري كثيف في مراكز الاقتراع كما كان بالأمس". وأشارت زاخاروفا إلى أن نسبة المشاركة في مقاطعة خيرسون بلغت نحو 15.31% من المسجلين في القوائم الانتخابية الذي يبلغ عددهم الإجمالي نحو 750 ألف ناخب من سكان منطقة خيرسون.في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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سلطات مقاطعة خيرسون تتوقع إقبالا كثيفا على مراكز الاستفتاء خلال اليوم الثاني

07:15 GMT 24.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوريجري أعضاء لجنة الانتخابات المحلية تصويتًا محليًا في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022
يجري أعضاء لجنة الانتخابات المحلية تصويتًا محليًا في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، عن بدء اليوم الثاني من الاستفتاء بشأن انضمام المناطق المحررة إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يكون الإقبال كثيفا خلال أيام عطلة الأسبوع.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بدأ كل شيء في موعده عند الساعة الثامنة صباحًا حيث انتشرت جميع اللجان الانتخابية المحلية البالغ عددها 198 لجنة على الطرقات، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال جماهيري كثيف في مراكز الاقتراع كما كان بالأمس".
وأشارت زاخاروفا إلى أن نسبة المشاركة في مقاطعة خيرسون بلغت نحو 15.31% من المسجلين في القوائم الانتخابية الذي يبلغ عددهم الإجمالي نحو 750 ألف ناخب من سكان منطقة خيرسون.
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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