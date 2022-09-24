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لافروف من الأمم المتحدة: الأمن الدولي يتدهور بسرعة
https://sputnikarabic.ae/20220924/عبد-اللهيان-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-توسيع-العلاقات-بين-دول-الجوار-1068188134.html
عبد اللهيان يبحث مع نظيره الكويتي توسيع العلاقات بين دول الجوار
عبد اللهيان يبحث مع نظيره الكويتي توسيع العلاقات بين دول الجوار
التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وبحثا القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T17:18+0000
2022-09-24T17:18+0000
الكويت
إيران
العالم العربي
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في الرابع عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، أن "السفير الكويتي الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان"، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لدى إيران.وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، مؤخرا، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت".وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الشهر الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.الجدير بالذكر، أن تعيين الكويت سفيرها الجديد، يأتي بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء كبير مبعوثيها إلى طهران، تضامنا مع السعودية بعد أن قطعت العلاقات مع إيران في 2016".
https://sputnikarabic.ae/20220725/مسؤول-إيراني-وزير-الخارجية-حسين-أمير-عبد-اللهيان-يزور-الكويت-قريبا-1065551005.html
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الكويت, إيران, العالم العربي
الكويت, إيران, العالم العربي

عبد اللهيان يبحث مع نظيره الكويتي توسيع العلاقات بين دول الجوار

17:18 GMT 24.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وبحثا القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
مسؤول إيراني: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان يزور الكويت قريبا
25 يوليو, 14:30 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في الرابع عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، أن "السفير الكويتي الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان"، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لدى إيران.
وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، مؤخرا، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت".
وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".
وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الشهر الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.
الجدير بالذكر، أن تعيين الكويت سفيرها الجديد، يأتي بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء كبير مبعوثيها إلى طهران، تضامنا مع السعودية بعد أن قطعت العلاقات مع إيران في 2016".
© Sputnikالكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات
الكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الكويت تعلن تعيين أول سفير لها لدى إيران بعد 6 سنوات من قطع العلاقات
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