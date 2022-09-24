https://sputnikarabic.ae/20220924/عبد-اللهيان-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-توسيع-العلاقات-بين-دول-الجوار-1068188134.html

عبد اللهيان يبحث مع نظيره الكويتي توسيع العلاقات بين دول الجوار

عبد اللهيان يبحث مع نظيره الكويتي توسيع العلاقات بين دول الجوار

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وبحثا القضايا الثنائية وتوسيع العلاقات بين دول الجوار. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T17:18+0000

2022-09-24T17:18+0000

2022-09-24T17:18+0000

الكويت

إيران

العالم العربي

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن عبد اللهيان استعرض مع نظيره الكويتي أحمد الصباح، سير التعاون في منطقة الخليج وتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بحسب سياسات الحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في الرابع عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، أن "السفير الكويتي الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان"، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لدى إيران.وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، مؤخرا، عن "زيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت".وقال إيراني، في تصريحات مع صحيفة الراي الكويتية، إن "عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، معربا عن "ارتياحه لقرار الكويت برفع علاقاتها مع طهران إلى مستوى السفير".وأشار إلى تعيين بدر عبد الله المنيخ سفيرا جديدا للكويت في إيران، مبينا أن "هذه الخطوة مفيدة لتعزيز التعاون وخاصة بشأن القضايا السياسية بين البلدين"، منوها بالمساحات التاريخية المشتركة بين إيران والكويت وشعبيهما، فضلا عن التواصل المستديم والجيد القائم بين وزيري خارجية البلدين.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن الشهر الماضي، أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران في المستقبل القريب.الجدير بالذكر، أن تعيين الكويت سفيرها الجديد، يأتي بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء كبير مبعوثيها إلى طهران، تضامنا مع السعودية بعد أن قطعت العلاقات مع إيران في 2016".

https://sputnikarabic.ae/20220725/مسؤول-إيراني-وزير-الخارجية-حسين-أمير-عبد-اللهيان-يزور-الكويت-قريبا-1065551005.html

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