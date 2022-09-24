https://sputnikarabic.ae/20220924/عدنان-منصور-روسيا-محور-أساسي-في-العالم-والزعامة-الأحادية--دفنت--في-أوكرانيا--1068173617.html
عدنان منصور: روسيا محور أساسي في العالم والزعامة الأحادية دفنت في أوكرانيا
عدنان منصور: روسيا محور أساسي في العالم والزعامة الأحادية دفنت في أوكرانيا
تتناول الحلقة ما أعلن عنه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من أن روسيا لا تهدد أحداً بالأسلحة النووية، لكنها تحذر من التدخل في العملية العسكرية... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:03+0000
2022-09-24T12:03+0000
2022-09-24T12:03+0000
راديو
حول العالم
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عدنان منصور: روسيا محور أساسي في العالم والزعامة الأحادية دفنت في أوكرانيا
عدنان منصور: روسيا محور أساسي في العالم والزعامة الأحادية دفنت في أوكرانيا
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج " حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، في هذا الصدد:وأشار منصور إلى أن روسيا لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن يهدد وجودها، ولو اضطرت إلى استخدام أسلحة نوعية بالعملية العسكرية في أوكرانيا. كما لا يمكن إبعاد روسيا عن لعب دورها العالمي، وهي محور أساسي في العلاقات الدولية ككل، وروسيا ركن من أركان السلام في العالم، ولا سلام في العالم من دونها.ولفت منصور إلى أنه يجب على الغرب أن يقر بأن الزعامة الأحادية في العالم انتهت، وأن القطب الواحد دفن في أوكرانيا، فالعالم اليوم يتحرك من خلال أقطاب متعددة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
عدنان منصور: روسيا محور أساسي في العالم والزعامة الأحادية دفنت في أوكرانيا
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تتناول الحلقة ما أعلن عنه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من أن روسيا لا تهدد أحداً بالأسلحة النووية، لكنها تحذر من التدخل في العملية العسكرية الخاصة، موضحاً تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب أنه في حال تعرض وحدة أراضي بلاده للتهديد "فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا"، الذي اعتبرته واشنطن تهديداً بالسلاح النووي.
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج " حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، في هذا الصدد:
" الغاية من الحملة الغربية على روسيا من خلال أوكرانيا، هي تطويق روسيا وتحجيم دورها الدولي، وأيضا الوصول إلى الداخل الروسي لتفكيك الاتحاد الروسي".
وأشار منصور إلى أن روسيا لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن يهدد وجودها، ولو اضطرت إلى استخدام أسلحة نوعية بالعملية العسكرية في أوكرانيا. كما لا يمكن إبعاد روسيا عن لعب دورها العالمي، وهي محور أساسي في العلاقات الدولية ككل، وروسيا ركن من أركان السلام في العالم، ولا سلام في العالم من دونها.
ولفت منصور إلى أنه يجب على الغرب أن يقر بأن الزعامة الأحادية في العالم انتهت، وأن القطب الواحد دفن في أوكرانيا، فالعالم اليوم يتحرك من خلال أقطاب متعددة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..