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https://sputnikarabic.ae/20220924/عمدة-مدينة-ميليتوبول-تصوت-في-الاستفتاء-على-الانضمام-لروسيا-1068167012.html
عمدة مدينة ميليتوبول تصوت في الاستفتاء على الانضمام لروسيا
عمدة مدينة ميليتوبول تصوت في الاستفتاء على الانضمام لروسيا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ميليتوبول الواقعة في مقاطعة خيرسون أن عمدة المدينة، غالينا دانيلشينكو، صوتت في الاستفتاء بشأن الانضمام لروسيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت دانيلشينكو لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لي هذا حدث عظيم، وكذلك لجميع سكان مدينتنا والمنطقة بأكملها ولجميع الأراضي المحررة.وأضافت، قائلة: "لقد تطلعنا حقًا إلى اليوم الذي يمكننا فيه أخيرًا التصويت للعودة إلى عائلتنا، أصبحنا أشقاء مع روسيا ونحن نؤمن بمستقبلنا ونعتقد أننا سنعيش في بلد آمن".وتابعت بالقول: "لقد تخيلت هذا الحدث عدة مرات في أفكاري واستعديت له هذه لحظة تاريخية مهمة بالنسبة لنا جميعًا".في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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العالم

عمدة مدينة ميليتوبول تصوت في الاستفتاء على الانضمام لروسيا

09:01 GMT 24.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوريصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في مدينة ميليتوبول الواقعة في مقاطعة خيرسون أن عمدة المدينة، غالينا دانيلشينكو، صوتت في الاستفتاء بشأن الانضمام لروسيا.
وقالت دانيلشينكو لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لي هذا حدث عظيم، وكذلك لجميع سكان مدينتنا والمنطقة بأكملها ولجميع الأراضي المحررة.
وأضافت، قائلة: "لقد تطلعنا حقًا إلى اليوم الذي يمكننا فيه أخيرًا التصويت للعودة إلى عائلتنا، أصبحنا أشقاء مع روسيا ونحن نؤمن بمستقبلنا ونعتقد أننا سنعيش في بلد آمن".
وتابعت بالقول: "لقد تخيلت هذا الحدث عدة مرات في أفكاري واستعديت له هذه لحظة تاريخية مهمة بالنسبة لنا جميعًا".
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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