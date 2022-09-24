https://sputnikarabic.ae/20220924/غرق-6-من-أصل-25-فلسطينيا-كانوا-على-متن-القارب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068194507.html

غرق 6 من أصل 25 فلسطينيا كانوا على متن القارب الغارق قبالة طرطوس

غرق 6 من أصل 25 فلسطينيا كانوا على متن القارب الغارق قبالة طرطوس

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن 25 مواطنا فلسطينيا مقيمين في لبنان كانوا على متن المركب، الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T19:34+0000

2022-09-24T19:34+0000

2022-09-24T19:34+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068153004_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_248ec824c2676052faf2f7d51299ca5f.jpg

جاء هذا في بيان صحفي، صادر اليوم السبت، عن المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان إن 6 فلسطينيين لقوا مصرعهم في الحادث، وعثر على 3 ناجين وهم بصحة جيدة، بينما لا يزال 16 آخرين في عداد المفقودين.وأوضح أن هذه الأرقام أولية، بسبب صعوبة التعرف على الجثث، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إجراء فحص الحمض النووي.وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت غرق مركب قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية، وعلى متنه 180 شخصا، لقي 94 شخصا منهم حتفهم حتى الآن.وذكر وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية أن القارب الغارق كان قد أقلع من ساحل لبناني في وقت سابق من الأسبوع الماضي.وبدأت السلطات السورية في انتشال جثث الضحايا من قبالة ساحل طرطوس يوم الخميس الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-لبناني-العثور-على-9-جثث-جديدة-لضحايا-المركب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068165526.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان