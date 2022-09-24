https://sputnikarabic.ae/20220924/غرق-6-من-أصل-25-فلسطينيا-كانوا-على-متن-القارب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068194507.html
غرق 6 من أصل 25 فلسطينيا كانوا على متن القارب الغارق قبالة طرطوس
غرق 6 من أصل 25 فلسطينيا كانوا على متن القارب الغارق قبالة طرطوس
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن 25 مواطنا فلسطينيا مقيمين في لبنان كانوا على متن المركب، الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T19:34+0000
2022-09-24T19:34+0000
2022-09-24T19:34+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار لبنان
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جاء هذا في بيان صحفي، صادر اليوم السبت، عن المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان إن 6 فلسطينيين لقوا مصرعهم في الحادث، وعثر على 3 ناجين وهم بصحة جيدة، بينما لا يزال 16 آخرين في عداد المفقودين.وأوضح أن هذه الأرقام أولية، بسبب صعوبة التعرف على الجثث، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إجراء فحص الحمض النووي.وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت غرق مركب قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية، وعلى متنه 180 شخصا، لقي 94 شخصا منهم حتفهم حتى الآن.وذكر وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية أن القارب الغارق كان قد أقلع من ساحل لبناني في وقت سابق من الأسبوع الماضي.وبدأت السلطات السورية في انتشال جثث الضحايا من قبالة ساحل طرطوس يوم الخميس الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-لبناني-العثور-على-9-جثث-جديدة-لضحايا-المركب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068165526.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان
أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان
غرق 6 من أصل 25 فلسطينيا كانوا على متن القارب الغارق قبالة طرطوس
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن 25 مواطنا فلسطينيا مقيمين في لبنان كانوا على متن المركب، الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية.
جاء هذا في بيان صحفي، صادر اليوم السبت، عن المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال البيان إن 6 فلسطينيين لقوا مصرعهم في الحادث، وعثر على 3 ناجين وهم بصحة جيدة، بينما لا يزال 16 آخرين في عداد المفقودين.
وأوضح أن هذه الأرقام أولية، بسبب صعوبة التعرف على الجثث، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إجراء فحص الحمض النووي.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت غرق مركب قبالة سواحل مدينة طرطوس
السورية، وعلى متنه 180 شخصا، لقي 94 شخصا منهم حتفهم حتى الآن.
وذكر وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية أن القارب الغارق كان قد أقلع من ساحل لبناني في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وبدأت السلطات السورية في انتشال جثث الضحايا من قبالة ساحل طرطوس يوم الخميس الماضي.