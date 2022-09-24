عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/قرغيزيا-مقتل-62-مواطنا-خلال-الاشتباكات-الأخيرة-مع-طاجيكستان-1068166334.html
قرغيزيا: مقتل 62 مواطنا خلال الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان
قرغيزيا: مقتل 62 مواطنا خلال الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان
صرحت الدائرة الصحفية في وزارة الصحة القرغيزية، اليوم السبت، أن عدد المواطنين القرغيزيين الذين قتلوا في الصراع مع طاجيكستان ارتفع إلى 62 شخصا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T08:25+0000
2022-09-24T08:25+0000
العالم
أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068049668_0:0:3385:1904_1920x0_80_0_0_e209b61e7db85bfa33cb24b31219a904.jpg
وقال المتحدث في وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى بعد الصراع المسلح في منطقة باتكين ارتفع الى 62 شخصا".وبحسب قوله، أصيب 198 مواطنا بينهم 13 طفلا. ثلاثة منهم في وحدة العناية المركزة في المستشفى الوطني.وأكد المتحدث أن جميع الضحايا يحصلون على المساعدة الطبية اللازمة والأدوية، مشيرا إلى توفر المنتجات الطبية بكميات كافية".اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر/أيلول، وفي 16 سبتمبر، أعلنت قرغيزستان أن القتال امتد عبر كامل طول الحدود، متهمة طاجيكستان بالقصف وتصعيد الوضع.اتفق الجانبان لاحقا على وقف إطلاق النار مرات عدة، لكن الاتفاقيات لم تحترم واستمر القصف المتبادل. أبلغت قرغيزستان في وقت سابق عن مقتل 59 شخصا وإصابة 163 بجروح نتيجة القتال، وأعلنت 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من قتلوا في الاشتباكات.
https://sputnikarabic.ae/20220918/قرغيزيا-تعلن-سقوط-36-قتيلا-في-المواجهات-مع-طاجيكستان--1067893728.html
أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068049668_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5396947954beaf7d9e0a3e6f665694e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
العالم, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان

قرغيزيا: مقتل 62 مواطنا خلال الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان

08:25 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Igor Egorov / الانتقال إلى بنك الصوربلدة أك ساي التي تعرضت للهجوم على الحدود على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، 20 سبتمبر 2022
بلدة أك ساي التي تعرضت للهجوم على الحدود على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Igor Egorov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت الدائرة الصحفية في وزارة الصحة القرغيزية، اليوم السبت، أن عدد المواطنين القرغيزيين الذين قتلوا في الصراع مع طاجيكستان ارتفع إلى 62 شخصا.
وقال المتحدث في وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى بعد الصراع المسلح في منطقة باتكين ارتفع الى 62 شخصا".
وبحسب قوله، أصيب 198 مواطنا بينهم 13 طفلا. ثلاثة منهم في وحدة العناية المركزة في المستشفى الوطني.
وأكد المتحدث أن جميع الضحايا يحصلون على المساعدة الطبية اللازمة والأدوية، مشيرا إلى توفر المنتجات الطبية بكميات كافية".
اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر/أيلول، وفي 16 سبتمبر، أعلنت قرغيزستان أن القتال امتد عبر كامل طول الحدود، متهمة طاجيكستان بالقصف وتصعيد الوضع.
صدر جباروف يفوز في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
قرغيزيا تعلن سقوط 36 قتيلا في المواجهات مع طاجيكستان
18 سبتمبر, 10:02 GMT
اتفق الجانبان لاحقا على وقف إطلاق النار مرات عدة، لكن الاتفاقيات لم تحترم واستمر القصف المتبادل. أبلغت قرغيزستان في وقت سابق عن مقتل 59 شخصا وإصابة 163 بجروح نتيجة القتال، وأعلنت 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من قتلوا في الاشتباكات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала