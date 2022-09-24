https://sputnikarabic.ae/20220924/قرغيزيا-مقتل-62-مواطنا-خلال-الاشتباكات-الأخيرة-مع-طاجيكستان-1068166334.html
قرغيزيا: مقتل 62 مواطنا خلال الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان
قرغيزيا: مقتل 62 مواطنا خلال الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان
صرحت الدائرة الصحفية في وزارة الصحة القرغيزية، اليوم السبت، أن عدد المواطنين القرغيزيين الذين قتلوا في الصراع مع طاجيكستان ارتفع إلى 62 شخصا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T08:25+0000
2022-09-24T08:25+0000
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وقال المتحدث في وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى بعد الصراع المسلح في منطقة باتكين ارتفع الى 62 شخصا".وبحسب قوله، أصيب 198 مواطنا بينهم 13 طفلا. ثلاثة منهم في وحدة العناية المركزة في المستشفى الوطني.وأكد المتحدث أن جميع الضحايا يحصلون على المساعدة الطبية اللازمة والأدوية، مشيرا إلى توفر المنتجات الطبية بكميات كافية".اندلعت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر/أيلول، وفي 16 سبتمبر، أعلنت قرغيزستان أن القتال امتد عبر كامل طول الحدود، متهمة طاجيكستان بالقصف وتصعيد الوضع.اتفق الجانبان لاحقا على وقف إطلاق النار مرات عدة، لكن الاتفاقيات لم تحترم واستمر القصف المتبادل. أبلغت قرغيزستان في وقت سابق عن مقتل 59 شخصا وإصابة 163 بجروح نتيجة القتال، وأعلنت 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من قتلوا في الاشتباكات.
https://sputnikarabic.ae/20220918/قرغيزيا-تعلن-سقوط-36-قتيلا-في-المواجهات-مع-طاجيكستان--1067893728.html
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العالم, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
العالم, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
قرغيزيا: مقتل 62 مواطنا خلال الاشتباكات الأخيرة مع طاجيكستان
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صرحت الدائرة الصحفية في وزارة الصحة القرغيزية، اليوم السبت، أن عدد المواطنين القرغيزيين الذين قتلوا في الصراع مع طاجيكستان ارتفع إلى 62 شخصا.
وقال المتحدث في وزارة الصحة لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد القتلى بعد الصراع المسلح في منطقة باتكين ارتفع الى 62 شخصا".
وبحسب قوله، أصيب 198 مواطنا بينهم 13 طفلا. ثلاثة منهم في وحدة العناية المركزة في المستشفى الوطني.
وأكد المتحدث أن جميع الضحايا يحصلون على المساعدة الطبية اللازمة والأدوية، مشيرا إلى توفر المنتجات الطبية بكميات كافية".
اندلعت اشتباكات واسعة
النطاق على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان في 14 سبتمبر/أيلول، وفي 16 سبتمبر، أعلنت قرغيزستان أن القتال امتد عبر كامل طول الحدود، متهمة طاجيكستان بالقصف وتصعيد الوضع.
اتفق الجانبان لاحقا على وقف إطلاق النار مرات عدة، لكن الاتفاقيات لم تحترم واستمر القصف المتبادل
. أبلغت قرغيزستان في وقت سابق عن مقتل 59 شخصا وإصابة 163 بجروح نتيجة القتال، وأعلنت 19 سبتمبر يوم حداد وطني على من قتلوا في الاشتباكات.