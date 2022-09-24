https://sputnikarabic.ae/20220924/قطر-تكشف-عن-موعد-تفعيل-خدمة-31-لمشجعي-المونديال--1068166097.html
قطر تكشف عن موعد تفعيل خدمة "3+1" لمشجعي المونديال
قطر تكشف عن موعد تفعيل خدمة "3+1" لمشجعي المونديال
كشفت السلطات القطرية عن موعد تفعيل خدمة "3x1" لمشجعي المونديال والتي تتيح لحاملي نوع معين من البطاقات بدعوة 3 من أقاربهم أو أصدقائهم. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T08:09+0000
2022-09-24T08:09+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "الشرق" القطرية، أعلن سعيد علي الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" الرقمية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن موعد تفعيل هذه الخدمة بداية من الأسبوع المقبل.وقال: "الأسبوع المقبل سيشهد تدشين خدمة "3+1" والتي تتضمن السماح لحاملي بطاقة هيا بإضافة 3 أشخاص من أقاربهم أو أصدقائهم من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر خلال المونديال".وحول كيفية دعوة حامل بطاقة هيا لأصدقائه أو أقاربه، قال الكواري: "المشجع القادم من الخارج ويحمل بطاقة هيّا يستطيع دعوة 3 أشخاص لدخول قطر، حيث تتضمن الإجراءات أن يقوم هذا الشخص بتسجيل معلومات الأشخاص الثلاثة عبر المنصة، وبعدها سوف يتسلمون بريد إلكتروني به قسيمة تستعمل كبديل للتذكرة".طالع أيضا: تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم
https://sputnikarabic.ae/20220324/قطر-تطلق-منصة-بطاقة-هيا-لتنظيم-حضور-كأس-العالم-1060376004.html
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أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر تكشف عن موعد تفعيل خدمة "3+1" لمشجعي المونديال
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كشفت السلطات القطرية عن موعد تفعيل خدمة "3x1" لمشجعي المونديال والتي تتيح لحاملي نوع معين من البطاقات بدعوة 3 من أقاربهم أو أصدقائهم.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "الشرق" القطرية، أعلن سعيد علي الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" الرقمية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن موعد تفعيل هذه الخدمة بداية من الأسبوع المقبل.
وقال: "الأسبوع المقبل سيشهد تدشين خدمة "3+1"
والتي تتضمن السماح لحاملي بطاقة هيا بإضافة 3 أشخاص من أقاربهم أو أصدقائهم من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر خلال المونديال".
وعن الإجراءات التي يتطلبها تفعيل تلك الخدمة، أشار الكواري إلى أن الإعلان عن تلك الإجراءات "مثل الفئات التي تستطيع التقديم للحصول عليها وكيفية التقديم والآلية المتبعة، سيتم الإعلان عنه عبر منصة هيّا".
وحول كيفية دعوة حامل بطاقة هيا لأصدقائه أو أقاربه، قال الكواري: "المشجع القادم من الخارج ويحمل بطاقة
هيّا يستطيع دعوة 3 أشخاص لدخول قطر، حيث تتضمن الإجراءات أن يقوم هذا الشخص بتسجيل معلومات الأشخاص الثلاثة عبر المنصة، وبعدها سوف يتسلمون بريد إلكتروني به قسيمة تستعمل كبديل للتذكرة".