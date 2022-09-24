https://sputnikarabic.ae/20220924/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-لم-يتحدد-نوعه-باتجاه-بحر-اليابان-1068199229.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه بحر اليابان. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T22:12+0000
2022-09-24T22:12+0000
2022-09-24T22:27+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
22:12 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 22:27 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.