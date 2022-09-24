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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
https://sputnikarabic.ae/20220924/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-لم-يتحدد-نوعه-باتجاه-بحر-اليابان-1068199229.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه بحر اليابان. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T22:12+0000
2022-09-24T22:27+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

22:12 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 22:27 GMT 24.09.2022)
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، لم يتحدد نوعه، باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن لجنة الأركان المشتركة الجنوبية قولها، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.
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