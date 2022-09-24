https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-زيلينسكي-وفرنسا-وبريطانيا-هم-من-هددوا-روسيا-أولا-بالسلاح-النووي---1068195720.html

لافروف: زيلينسكي وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا روسيا أولا بالسلاح النووي

لافروف: زيلينسكي وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا روسيا أولا بالسلاح النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فلاديمير زيلينسكي ومعه وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان ووزيرة الخارجية البريطانية السابقة (رئيسة الوزراء... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T20:14+0000

2022-09-24T20:14+0000

2022-09-24T20:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "من بدأ الحديث عن السلاح النووي كان زيلنيسكي ووزير خارجية فرنسا السابق ووزيرة خارجية بريطانيا".لافروف: لا يمكن وصف واشنطن والدول الأوروبية بالحياد بينما يزودون كييف بالأسلحةأكد لافروف أنه من المستحيل وصف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالحياديين، بينما هم يقدمون الأسلحة لنظام كييف.لافروف: جميع الأراضي الروسية المثبتة في الدستور والتي يمكن أن تنضم تخضع لحماية الدولةبيّن وزير الخارجية الروسي أن جميع أراضي روسيا المثبتة في الدستور الروسي وتلك التي قد تُثبت إضافيًا تخضع لحماية الدولة بالكامل، على خلفية إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا الاتحادية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد في وقت سابق للمؤتمر الصحفي، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط ، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".

https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-من-الأمم-المتحدة-الأمن-الدولي-يتدهور-بسرعة-1068190671.html

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