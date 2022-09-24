https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-زيلينسكي-وفرنسا-وبريطانيا-هم-من-هددوا-روسيا-أولا-بالسلاح-النووي---1068195720.html
لافروف: زيلينسكي وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا روسيا أولا بالسلاح النووي
لافروف: زيلينسكي وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا روسيا أولا بالسلاح النووي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فلاديمير زيلينسكي ومعه وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان ووزيرة الخارجية البريطانية السابقة (رئيسة الوزراء... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:14+0000
2022-09-24T20:14+0000
2022-09-24T20:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "من بدأ الحديث عن السلاح النووي كان زيلنيسكي ووزير خارجية فرنسا السابق ووزيرة خارجية بريطانيا".لافروف: لا يمكن وصف واشنطن والدول الأوروبية بالحياد بينما يزودون كييف بالأسلحةأكد لافروف أنه من المستحيل وصف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالحياديين، بينما هم يقدمون الأسلحة لنظام كييف.لافروف: جميع الأراضي الروسية المثبتة في الدستور والتي يمكن أن تنضم تخضع لحماية الدولةبيّن وزير الخارجية الروسي أن جميع أراضي روسيا المثبتة في الدستور الروسي وتلك التي قد تُثبت إضافيًا تخضع لحماية الدولة بالكامل، على خلفية إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا الاتحادية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد في وقت سابق للمؤتمر الصحفي، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط ، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".
https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-من-الأمم-المتحدة-الأمن-الدولي-يتدهور-بسرعة-1068190671.html
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روسيا
لافروف: زيلينسكي وفرنسا وبريطانيا هم من هددوا روسيا أولا بالسلاح النووي
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فلاديمير زيلينسكي ومعه وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان ووزيرة الخارجية البريطانية السابقة (رئيسة الوزراء حاليًا) ليز تراس، هم من بدؤوا بالتلويح باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة
للأمم المتحدة في نيويورك، أن "من بدأ الحديث عن السلاح النووي كان زيلنيسكي ووزير خارجية فرنسا السابق ووزيرة خارجية بريطانيا".
"زيلنيسكي قبل بداية العملية العسكرية أعلن أنه لن يتخلى عن نشر الأسلحة النووية [الغربية] وأنه متمسك بها حتى بعد سقوط (العهد السوفيتي)".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
لافروف: لا يمكن وصف واشنطن والدول الأوروبية بالحياد بينما يزودون كييف بالأسلحة
أكد لافروف أنه من المستحيل وصف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالحياديين، بينما هم يقدمون الأسلحة لنظام كييف.
"لا يمكن وصف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالحياديين بينما يقدمون السلاح إلى كييف... هذه الدول لا تُعتبر دولًا محايدة ولا مراقبة وإنما طرف في هذه الأزمة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
لافروف: جميع الأراضي الروسية المثبتة في الدستور والتي يمكن أن تنضم تخضع لحماية الدولة
بيّن وزير الخارجية الروسي أن جميع أراضي روسيا المثبتة في الدستور الروسي وتلك التي قد تُثبت إضافيًا تخضع لحماية الدولة بالكامل، على خلفية إجراء استفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
"جميع أراضي روسيا المثبتة في الدستور الروسي والتي يمكن أن تُثبت إضافيا هي تحت حماية الدولة بشكل كامل".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد في وقت سابق للمؤتمر الصحفي، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".
وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط ، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".