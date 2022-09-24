لافروف من الأمم المتحدة: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها

وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط ، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".
وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".
"أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحامٍ للضعفاء من الأقوياء".
وأشار لافروف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل العالم كله إلى ملكية لها وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".
"الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها".
وأكد لافروف أن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فاقما الأزمة الاقتصادية بإعلانهما شن حرب اقتصادية على روسيا، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة".