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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-من-الأمم-المتحدة-الأمن-الدولي-يتدهور-بسرعة-1068190671.html
لافروف من الأمم المتحدة: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها
لافروف من الأمم المتحدة: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
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لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

لافروف من الأمم المتحدة: الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها

17:51 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 18:48 GMT 24.09.2022)
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".
وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط ، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".
وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".

"أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحامٍ للضعفاء من الأقوياء".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
وأشار لافروف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل العالم كله إلى ملكية لها وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".
تصوت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا ، أولغا ماكييفا ، في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
اليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
17:09 GMT

"الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها".

لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
وأكد لافروف أن "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فاقما الأزمة الاقتصادية بإعلانهما شن حرب اقتصادية على روسيا، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة".
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Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 17:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
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