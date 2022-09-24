https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-يحذر-الناتو-قادم-إلى-بحر-الصين-الجنوبي-1068199144.html
لافروف يحذر: الناتو قادم إلى بحر الصين الجنوبي
لافروف يحذر: الناتو قادم إلى بحر الصين الجنوبي
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، من أن الناتو سيرسم قريبا "خط دفاع" جديد عبر بحر الصين الجنوبي في سعيه للتوسع في منطقة المحيطين الهندي... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T23:06+0000
2022-09-24T23:06+0000
2022-09-24T23:06+0000
سيرغي لافروف
الناتو
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعلنوا أن الناتو ملتزم بأمن المحيطين الهندي والهادئ، مما يعني أن خط الدفاع التالي للناتو سيتم رسمه في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا: "ليس لدي أي شك في ذلك".وقال لافروف في أغسطس إن الاتفاقية العسكرية العام الماضي تهدف إلى تعزيز مصالح الناتو في المنطقة، ما يضع الاتحاد العسكري على مسار تصادمي مع الصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, الناتو
لافروف يحذر: الناتو قادم إلى بحر الصين الجنوبي
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حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، من أن الناتو سيرسم قريبا "خط دفاع" جديد عبر بحر الصين الجنوبي في سعيه للتوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال لافروف للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعلنوا أن الناتو ملتزم بأمن المحيطين الهندي والهادئ، مما يعني أن خط الدفاع التالي للناتو سيتم رسمه في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا: "ليس لدي أي شك في ذلك".
وقال لافروف في أغسطس إن الاتفاقية العسكرية
العام الماضي تهدف إلى تعزيز مصالح الناتو في المنطقة، ما يضع الاتحاد العسكري على مسار تصادمي مع الصين.