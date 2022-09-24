عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-55-1068196776.html
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 55%
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 55%
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:33+0000
2022-09-24T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068127225_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_7925b2370ddeaa5b22b8f6eb4936ef8a.jpg
وقال فيسوتسكي: "في المجموع، كان الإقبال لمدة يومين بنسبة 55.05% على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار فيسوتسكي إلى أنه "قد صوت 235546 شخصا بالفعل في مراكز اقتراع أجنبية خلال يومين. هذه النتيجة جيدة جدا".وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مسح-عام-للمناطق-المحررة-يظهر-رغبة-المواطنين-بالانضمام-إلى-روسيا-1068195283.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068127225_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_145d6058d17f807e2728dff6e2eb286d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 55%

20:33 GMT 24.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين من التصويت 55.05%.
وقال فيسوتسكي: "في المجموع، كان الإقبال لمدة يومين بنسبة 55.05% على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية موضحا: "في يومين فقط، صوت 858 ألفا و681 شخصا، وهذا فقط في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار فيسوتسكي إلى أنه "قد صوت 235546 شخصا بالفعل في مراكز اقتراع أجنبية خلال يومين. هذه النتيجة جيدة جدا".
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا
19:59 GMT
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 20:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала